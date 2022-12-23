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Они воруют ваши деньги! Список лекарств-фуфломицинов, которых полно в аптеках

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Пятница 23 декабря 2022 07:30
Они воруют ваши деньги! Список лекарств-фуфломицинов, которых полно в аптеках Врач назвала популярные лекарства-фуфломицины (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Когда нас одолевает острое респираторное заболевание, мы, как правило, бежим в аптеку, где представлена широкая "линейка" противовирусных препаратов, различных капель в нос, антисептиков и т. д. Или мы хотим улучшить работу мозга и тратимся на ноотропы. Но эти препараты не работают!

Об этом рассказала в Instagram врач-отоларинголог Екатерина Горон.

Какие лекарства не работают?

  • Гомеопатия (тонзилотрен, цинабсин, лимфомиозот...)
  • Противовирусные при простуде (амиксин, новирин...), кроме озельтамавира, который эффективен при гриппе.
  • Капли в нос с антибиотиком при простуде. Местное применение антибиотиков сомнительно, так как они не попадают из полости носа в пазухи (изофа, полидекса).
  • Капли с коллоидным серебром (коларгол, протаргол), имеют больше побочных эффектов, чем пользы.
  • Ноотропы (пирацетам, кавинтон...) и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах.
  • Бактериальные лизаты (исмижен, лантиген Б, бронхомунал).
  • Ингаляции с акнтисептиками (декасан...). Антисептики вообще не должны использоваться для ингаляций.

Как проверить доказательность препаратов?

Это можно сделать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или на украинском сайте dokazovo.in.ua

Введите название препарата в графу поиска и узнайте, насколько он эффективен по оценкам разных международных организаций.

Врач советует при лечении любых заболеваний применять несколько доказательных препаратов вместо множества, которые не действуют.

Также мы писали, как вылечить ОРВИ и не оставить все деньги в аптеке.

Кроме того, читайте, при каких симптомах нельзя делать ингаляцию.

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