Они воруют ваши деньги! Список лекарств-фуфломицинов, которых полно в аптеках

Когда нас одолевает острое респираторное заболевание, мы, как правило, бежим в аптеку, где представлена широкая "линейка" противовирусных препаратов, различных капель в нос, антисептиков и т. д. Или мы хотим улучшить работу мозга и тратимся на ноотропы. Но эти препараты не работают!

Об этом рассказала в Instagram врач-отоларинголог Екатерина Горон.

Какие лекарства не работают?

Гомеопатия (тонзилотрен, цинабсин, лимфомиозот...)

Противовирусные при простуде (амиксин, новирин...), кроме озельтамавира, который эффективен при гриппе.

Капли в нос с антибиотиком при простуде. Местное применение антибиотиков сомнительно, так как они не попадают из полости носа в пазухи (изофа, полидекса).

Капли с коллоидным серебром (коларгол, протаргол), имеют больше побочных эффектов, чем пользы.

Ноотропы (пирацетам, кавинтон...) и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах.

Бактериальные лизаты (исмижен, лантиген Б, бронхомунал).

Ингаляции с акнтисептиками (декасан...). Антисептики вообще не должны использоваться для ингаляций.

Как проверить доказательность препаратов?

Это можно сделать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или на украинском сайте dokazovo.in.ua

Введите название препарата в графу поиска и узнайте, насколько он эффективен по оценкам разных международных организаций.

Врач советует при лечении любых заболеваний применять несколько доказательных препаратов вместо множества, которые не действуют.