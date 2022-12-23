Они воруют ваши деньги! Список лекарств-фуфломицинов, которых полно в аптеках
Когда нас одолевает острое респираторное заболевание, мы, как правило, бежим в аптеку, где представлена широкая "линейка" противовирусных препаратов, различных капель в нос, антисептиков и т. д. Или мы хотим улучшить работу мозга и тратимся на ноотропы. Но эти препараты не работают!
Об этом рассказала в Instagram врач-отоларинголог Екатерина Горон.
Какие лекарства не работают?
- Гомеопатия (тонзилотрен, цинабсин, лимфомиозот...)
- Противовирусные при простуде (амиксин, новирин...), кроме озельтамавира, который эффективен при гриппе.
- Капли в нос с антибиотиком при простуде. Местное применение антибиотиков сомнительно, так как они не попадают из полости носа в пазухи (изофа, полидекса).
- Капли с коллоидным серебром (коларгол, протаргол), имеют больше побочных эффектов, чем пользы.
- Ноотропы (пирацетам, кавинтон...) и витамины группы В при потере слуха или шуме в ушах.
- Бактериальные лизаты (исмижен, лантиген Б, бронхомунал).
- Ингаляции с акнтисептиками (декасан...). Антисептики вообще не должны использоваться для ингаляций.
Как проверить доказательность препаратов?
Это можно сделать с помощью сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или на украинском сайте dokazovo.in.ua
Введите название препарата в графу поиска и узнайте, насколько он эффективен по оценкам разных международных организаций.
Врач советует при лечении любых заболеваний применять несколько доказательных препаратов вместо множества, которые не действуют.
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