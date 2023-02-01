"Вони чекають, що ми забудем": військовий показав жахливі умови лікування захисників у Львові (фото)
Військовий Мирослав Откович показав, в яких жахливих умовах проходить лікування поранених бійців у медичному центрі ЗСУ у Львові. Керівник шпиталю обіцяв, що ситуація зміниться, проте нічого не сталося. Офіс Омбудсмана з прав людини вже дав свою реакцію.
Про це Мирослав Откович розповів на своїй сторінці у Facebook.
Умови в медичному центрі у Львові
Мирослав Откович описує медзаклад, як такий, де "все є, і нічого не треба". Проте зі світлини, яку він прикріпив до допису, складається протилежне враження.
Він показав вбиральню з побитими стінами, брудом на плитці та повною антисанітарією.
"Уявіть, як людина з пораненням має скористатись цим туалетом? У мене закінчується конструктив. Опускаються руки, але стискаються кулаки!" - написав військовий.
Санітарні умови у військовому шпиталі (фото: facebook.com/Otkovych)
Кількома днями раніше Мирослав також розповідав про те, що поранені бійці стоять у кількагодинних чергах, щоб отримати довідки. При тому, що поліклініка відчиняється о 9 ранку, вже о 7:30 стоять черги.
"Пів на дев'яту в списках в реєстратуру вже був шістдесятим, у черзі до хірурга - тринадцятим. Електронної черги не існує. Усе на листочку в клітинку. А для того, щоб потрапити в останній кабінет, там де виписують документи ВЛК (військово-лікарська комісія - ред.), моє прізвище опинилось під номером 502!!!" - розповідає Откович.
Бійці, яким потрібно пройти багатьох лікарів, стоять у чергах цілі місяці. Аналогічними історіями почали розповідати й про лікарні Києва.
За словами військового, усі бригади везуть своїх бійців в один заклад у регіоні. Очевидно, що це велике завантаження, тому так бути не повинно.
"Має бути спосіб вдосконалити процес видачі довідки, зробити його електронним, як і запис на прийом. Забезпечити необхідну кількість медичного персоналу в закладах, розгорнути додаткові інформаційні стенди", - роздумує боєць.
Черга бійців за отриманням довідки військово-лікарської комісії (фото: facebook.com/Otkovych)
Реакція Офісу Омбудсмана
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Кононенко повідомив у своєму Facebook, що до медзакладу відправили перевірку. У ході цього підтвердження слів Отковича знайшли.
За словами Кононенка, у лікарні є ряд проблем, які потрібно вирішити:
- багатогодинне очікування в черзі на прийом до лікаря
- відсутність електронного документообігу та електронного запису
- призупинення роботи закладу під час відключень світла
- відсутні належні умови сервісу та санітарії
- неможливість проходження комісії за місцем проживання
"Тому наразі Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою розв'язання проблемних питань. Далі інформуватимемо..." - написав він.
Раніше ми розповідали, як діяти, якщо військовий зник зі зв'язку з рідними.
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