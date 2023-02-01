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"Они ждут, что мы забудем": военный показал ужасные условия лечения защитников во Львове (фото)

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Львов, Среда 01 февраля 2023 14:04
"Они ждут, что мы забудем": военный показал ужасные условия лечения защитников во Львове (фото) Условия военного госпиталя во Львове (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Военный Мирослав Откович показал, в каких ужасающих условиях проходит лечение раненых бойцов в медицинском центре ВСУ во Львове. Руководитель госпиталя обещал, что ситуация изменится, но ничего не произошло. Офис Омбудсмена по правам человека уже дал свою реакцию.

Об этом Мирослав Откович рассказал на своей странице в Facebook.

Условия в медицинском центре во Львове

Мирослав Откович описывает медучреждение, как такое, где "все есть, и ничего не надо". Однако по фотографии, которую он прикрепил к сообщению, складывается противоположное впечатление.

Он показал туалет с разбитыми стенами, грязью на плитке и полной антисанитарией.

"Представьте, как человек с ранением должен воспользоваться этим туалетом? У меня кончается конструктив. Опускаются руки, но сжимаются кулаки!" - написал военный.

&quot;Они ждут, что мы забудем&quot;: военный показал ужасные условия лечения защитников во Львове (фото)

Санитарные условия в военном госпитале (фото: facebook.com/Otkovych)

Несколькими днями ранее Мирослав также рассказывал о том, что раненые бойцы стоят в очередях по несколько часов, чтобы получить справки. При том что поликлиника открывается в 9 утра, уже в 7:30 стоят очереди.

"В пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу - тринадцатым. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клеточку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.), моя фамилия оказалась под номером 502!!!" - рассказывает Откович.

Бойцы, которым нужно пройти многих врачей, стоят в очереди целые месяцы. Аналогичными историями стали рассказывать и о больницах Киева.

По словам военного, все бригады везут своих бойцов в одно заведение в регионе. Очевидно, что это большая загрузка, поэтому так быть не должно.

"Должен быть способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронной, как и запись на прием. Обеспечить необходимое количество медицинского персонала в заведениях, развернуть дополнительные информационные стенды", - размышляет боец.

&quot;Они ждут, что мы забудем&quot;: военный показал ужасные условия лечения защитников во Львове (фото)

Очередь бойцов за получением справки военно-врачебной комиссии (фото: facebook.com/Otkovych)

Реакция Офиса Омбудсмена

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Александр Кононенко сообщил в своем Facebook, что в медучреждение отправили проверку. В ходе этого подтверждения словам Отковича нашли.

По словам Кононенко, в больнице есть ряд проблем, которые нужно решить:

  • многочасовое ожидание в очереди на прием к врачу
  • отсутствие электронного документооборота и электронной записи
  • приостановка работы заведения во время отключений света
  • отсутствуют надлежащие условия сервиса и санитарии
  • невозможность прохождения комиссии по месту жительства

"Поэтому сейчас Офисом Омбудсмена решается вопрос принятия мер реагирования с целью решения проблемных вопросов. Далее будем информировать..." - написал он.

Раньше мы рассказывали, как поступать, если военный исчез из связи с родными.

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