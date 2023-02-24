Вони будуть як нові! Тримайте простий спосіб наточити манікюрні ножиці вдома

Багато хто після пандемії коронавірусу став робити самостійно манікюр вдома. Але що робити, якщо ваші манікюрні ножиці перестали акуратно різати? Можна їх наточити, не вдаючись до послуг майстра.
Простим способом поточити інструмент для манікюру поділилися у виданні Sante Plus.
Для цього вам знадобиться звичайна пилка, яка є в будь-якому манікюрному наборі.
Так, проста пилка здатна не тільки надати нігтям охайного вигляду, але й заточити кусачки. Цей метод дає чудові результати.
Як це зробити:
Завдяки своїй шорсткій текстурі наждачний папір пилки стане чудовим помічником у догляді за манікюрними ножицями.
У цьому способі вам знадобиться алюмінієва фольга.
Як це зробити:
Читайте також, 7 порад, які допоможуть вашому манікюру "прожити" набагато довше.
Раніше ми розповідали про те, який манікюр візуально старить руки, а який – молодить.