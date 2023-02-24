Вони будуть як нові! Тримайте простий спосіб наточити манікюрні ножиці вдома

Як легко заточити кусачки для нігтів?

Для цього вам знадобиться звичайна пилка, яка є в будь-якому манікюрному наборі.

Так, проста пилка здатна не тільки надати нігтям охайного вигляду, але й заточити кусачки. Цей метод дає чудові результати.

Як це зробити:

Відкрийте кусачки для нігтів;

Потім проведіть пилкою по внутрішній стороні лез кусачок;

Використовуйте рівномірні зворотно-поступальні рухи для заточування лез.

Дійте обережно, щоб не пошкодити краї кусачок для нігтів. Невеликий зазор між двома ріжучими поверхнями зменшить його ефективність.

Завдяки своїй шорсткій текстурі наждачний папір пилки стане чудовим помічником у догляді за манікюрними ножицями.

Як заточити кусачки чи манікюрні ножиці фольгою?

У цьому способі вам знадобиться алюмінієва фольга.

Як це зробити: