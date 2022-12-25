Має знати кожна жінки: які кольори манікюру старять руки, а які - роблять їх молодше
Експерти стверджують, що шкіра на руках виглядає на 10 років старішою за реальний вік. Тому радять ретельно вибирати колір лаку для манікюру. Невдалий відтінок може "накинути" вам зайвих років. Але є й тони, які візуально омолоджують руки.
Про те, які кольори лаку найкраще вибирати для покриття нігтів, розповідаємо у матеріалі нижче.
Які кольори лаку молодять руки
Щоб руки здавалися молодими і привабливими, завжди наносьте на лак топ. Блискуче покриття притягуватиме погляд і відвертатиме від недоліків шкіри.
Колір манікюру може грамотно приховати справжній вік. Певні відтінки додають свіжості шкірі й візуально роблять її молодшою.
Для цього варто обирати наступні відтінки лаку:
- Повністю золотий манікюр або з елементами золота є ідеальним варіантом для жінок у віці за 40 років
- Темно-коричневе покриття - також один із кращих варіантів для вікового манікюру
- Французький манікюр є абсолютно універсальним. Він додає свіжості шкірі
- Усі нюдові відтінки благородно виглядатимуть на нігтях й вигідно приховуватимуть вік
- М’ятний та кораловий кольори додають свіжості шкірі
Вдалий варіант кольору нігтів (скриншот)
Проте при виборі кольору для покриття нігтів варто відштовхуватись і від індивідуальних особливостей шкіри. Наприклад, у кого вона з оливковим відтінком, то найкраще підійдуть нюдові лаки (окрім жовтих тонів).
Для світлої шкіри - рожеві кольори, а для темної - золота, темно-бордова і коричнева гамма.
Френч, м’ятні та коралові відтінки - універсальні. Їх можна використовувати усім.
Вдалий варіант кольору нігтів (скриншот)
Які кольори манікюру старять руки
Якщо на руках уже помітні вікові зміни, є пігментні плями й ознаки старіння, то бажано уникати наступних відтінків лаку, аби не підкреслювати легкі недоліки шкіри.
Уникайте наступних кольорів:
- Яскраво-червоний колір своїм контрастом зайвий раз закцентує на відтінку немолодої шкіри
- Винний колір або марсала візуально додасть років
- Суничний відтінок - від нього взагалі радять відмовитись навіть тим, кому близько 30 років
- Синій і всі його відтінки візуально зістарять шкіру щонайменше на десяток років. Особливо, якщо на руках є випуклі вени чи помітні синюшні капіляри.
Дизайн, якого варто уникати (скриншот)
Нещодавно ми ділились шикарними ідеями для дизайну новорічного манікюру.
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