Они будут как новые! Держите простой способ заточить маникюрные ножницы дома

Многие после пандемии коронавируса стали делать самостоятельно маникюр дома. Но что делать, если ваши маникюрные ножницы перестали аккуратно резать? Можно их наточить, не прибегая к услугам мастера.
Простым способом поточить ваш инструмент для маникюра поделились в издании Sante Plus.
Для этого вам понадобится обычная пилочка, которая есть в любом маникюрном наборе.
Да, простая пилочка способна не только придать ногтям опрятный вид, но и заточить кусачки. Этот метод дает хорошие результаты.
Как это сделать:
Благодаря своей шероховатой текстуре наждачная бумага пилочки станет отличным помощником в уходе за маникюрными ножницами.
В этом способе вам понадобится алюминиевая фольга.
Как это сделать:
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