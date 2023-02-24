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Они будут как новые! Держите простой способ заточить маникюрные ножницы дома

Фото: Как поточить маникюрные ножницы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие после пандемии коронавируса стали делать самостоятельно маникюр дома. Но что делать, если ваши маникюрные ножницы перестали аккуратно резать? Можно их наточить, не прибегая к услугам мастера.

Простым способом поточить ваш инструмент для маникюра поделились в издании Sante Plus.

Как легко заточить кусачки для ногтей?

Для этого вам понадобится обычная пилочка, которая есть в любом маникюрном наборе.

Да, простая пилочка способна не только придать ногтям опрятный вид, но и заточить кусачки. Этот метод дает хорошие результаты.

Как это сделать:

  • Откройте кусачки для ногтей;
  • Затем проведите пилочкой по внутренней стороне лезвий кусачек;
  • Используйте равномерные возвратно-поступательные движения для заточки лезвий.
  • Действуйте осторожно, чтобы не повредить края кусачек для ногтей. Небольшой зазор между двумя режущими поверхностями снизит его эффективность.

Благодаря своей шероховатой текстуре наждачная бумага пилочки станет отличным помощником в уходе за маникюрными ножницами.

Как заточить кусачки или маникюрные ножницы фольгой?

В этом способе вам понадобится алюминиевая фольга.

Как это сделать:

  • Сделайте шарик из алюминиевой фольги.
  • Затем разрежьте шарик инструментом, который вы хотите заточить.
  • Повторяйте процесс, пока лезвие вашего инструмента снова не станет острым.

Читайте также, 7 советов, которые помогут вашему маникюру "прожить" гораздо дольше.

Раньше мы рассказывали о том, какой маникюр зрительно старит руки, а какой - молодит.

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Маникюр