Вона виглядала наче з фільму жахів: як хірурги врятували унікальну шестилапу кішку

Незвичайні тварини іноді народжуються з вадами, які дивують навіть досвідчених ветеринарів. Однією з таких є маленька кішечка на ім’я Бітсі, яка з’явилася на світ із шістьма лапками та аномальним тазом.

Чому кішка народилась з шістьма лапами

Бітсі народилася з рідкісною вадою розвитку - в утробі матері вона поглинула іншого кошеня, що й призвело до утворення двох додаткових лап та ще одного тазового поясу. Таке явище називається "фетальний резорбційний синдром", і хоч трапляється в природі дуже рідко, воно не є чимось неможливим.

Так Бітсі виглядала до операції (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

У біології подібні аномалії відомі й у людей, і в тварин. Інколи вони виникають через збої в поділі клітин на ранніх етапах розвитку. І хоча такі випадки часто несумісні з життям, Бітсі вижила - і ще й довела, що заслуговує на другий шанс.

Навіть лежати кошеню було боляче (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

Перші місяці життя Бітсі були сповнені дискомфорту - дві зайві лапки заважали їй рухатися, сідати й навіть лежати. Та на допомогу прийшли волонтери з організації "Furget Me Not Animal Rescue" з міста Едмонтон, Канада.

Як врятували Бітсі

Вони відвезли Бітсі до ветеринарної клініки "Windermere Veterinary Hospital", де їй зробили рентген і вирішили: потрібна складна хірургічна операція. Завдяки пожертвам небайдужих людей було зібрано кошти на втручання, під час якого ветеринари видалили додаткові кінцівки та таз.

Таз Бітсі був суцільною аномалією (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

Після операції Бітсі ще кілька днів перебувала під сильними знеболювальними. Перші кроки були важкими - навіть пити воду чи ходити до туалету їй допомагала опікунка.

Але вже наступного дня кішечка почала вставати, користуватися лотком і проявляти неабияку волю до життя. За кілька днів вона їла, муркотіла й поводилася як звичайне кошеня - життєрадісне, грайливе й допитливе.

Зараз Бітсі вже може нормально рухатися (фото: instagram.com/furgetmenotyeg)

Сьогодні Бітсі вже зовсім інша. Її обличчя більше не спотворює біль, а очі світяться щастям. Вона стала надзвичайно товариською, любить бігати по будинку й досліджувати все навколо. Колишній страх перед незнайомими звуками зник, а замість нього з’явилася впевненість.

Її тимчасова родина настільки полюбила цю особливу кішечку, що вирішила залишити її назавжди. Бітсі знайшла свій дім і свою родину - саме там, де їй призначено бути.