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"Там, де діра в даху": Сергій Жадан показав квартиру у Харкові, яку зруйнували окупанти

Сергій Жадан показав зруйновану квартиру у Харкові (facebook.com.serhiy.zhadan)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український поет, письменник, волонтер та лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан приїхав у Харків та показав зруйнований будинок на Північній Салтівці, де раніше була його квартира.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Музикант розповів, що його квартира була на останньому поверсі будинку, що розташований у Північній Салтівці. Однак російські військові повністю зруйнували будівля, а від колишніх рідних стін нічого не залишилось.

"Зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де діра в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років. Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район", - написав Сергій Жадан.

До того ж він розповів про так звану російську опозицію, яка нічого не зробила для того, щоб обстріли припинились.

"Російське суспільство, наскільки пам'ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію", - додав він.

Сергій Жадан показав зруйновану квартиру у Харкові (instagram.com/serhiy_zhadan)

Також він показав фото неба у Харкові, яке було вкрите хмарами, але крізь провиднювались промені.

"Над Харковом нині діється щось фантастично невимовне", - написав він.

Сергій Жадан показав небо у Харкові (instagram.com/serhiy_zhadan)

Нещодавно Жадан розповідав, як не помітив приліт ракети за вікном.

Також ми писали, що у Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України.

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музыкантСергей Жадан