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"Змінилося сприйняття": Жадан розповів, як не помітив приліт ракети за вікном

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Четвер 03 листопада 2022 16:25
"Змінилося сприйняття": Жадан розповів, як не помітив приліт ракети за вікном Сергій Жадан розповів про приліт ракети (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український поет, письменник, волонтер та лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан розповів про випадок, який стався з ним нещодавно. Артист зізнався, що не помітив приліт ракети поблизу свого будинку.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, під час війни у нього дуже змінилося сприйняття світу. Зокрема, через постійні обстріли російських військових люди почали зовсім по іншому сприймати все, що навколо відбувається..

Також він поділився світлиною задимленого міста та згадав, як пропустив приліт ворожої ракети неподалік, бо слухав музику. Жадан вирішив, що звук прильоту - це музичний ефект гурту Pink Floyd.

"Слухаємо вчора Пінк Флойд. Раптом стає багато низьких. "Які в них цікаві звукові ефекти в 70-х були", - кажу. Потім доходить, що це був приліт. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном", - написав Сергій.

&quot;Змінилося сприйняття&quot;: Жадан розповів, як не помітив приліт ракети за вікномСергій Жадан розповів, як не помітив приліт ракети поблизу (instagram.com/serhiy_zhadan)

Також музикант закликав, щоб українці берегли себе у такий складний час.

Жадан не уточнив, у якому місті перебував у цей момент, але після 24 лютого він і далі живе в Харкові, який обстрілюють російські окупанти.

Раніше ми повідомляли, що у Мілані скасували концерт гурту Жадана через збір для захисників України.

Також ми писали, що Жадана висували на здобуття Нобелівської премії з літератури.

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артист писатель Сергей Жадан