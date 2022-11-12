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"Там, где дыра в крыше": Сергей Жадан показал квартиру в Харькове, которую разрушили оккупанты

Сергей Жадан показал разрушенную квартиру в Харькове (facebook.com.serhiy.zhadan)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский поэт, писатель, волонтер и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан приехал в Харьков и показал разрушенный дом на Северной Салтовке, где раньше была его квартира.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Музыкант рассказал, что его квартира была на последнем этаже дома, расположенного в Северной Салтовке. Однако русские военные полностью разрушили здание, а от бывших родных стен ничего не осталось.

"Зашел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет. Россияне несколько месяцев обстреливали этот район", - написал Сергей Жадан.

К тому же он рассказал о так называемой российской оппозиции, которая ничего не сделала для того, чтобы обстрелы прекратились.

"Российское общество, насколько помню, особо не возражало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции", - добавил он.

Сергей Жадан показал разрушенную квартиру в Харькове (instagram.com/serhiy_zhadan)

Также он показал фото неба в Харькове, которое было покрыто облаками, но сквозь просветлялись лучи.

"Над Харьковом сейчас происходит что-то фантастически невыразимое", - написал он.

Сергей Жадан показал небо в Харькове (instagram.com/serhiy_zhadan)

Недавно Жадан рассказывал, как не заметил прилет ракеты за окном.

Также мы писали, что в Милане отменили концерт группы Жадана из-за сбора для защитников Украины.

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музыкантСергей Жадан