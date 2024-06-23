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"Вона така мила". Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше прокоментував народження донечки

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка вампірської саги "Сутінки" Роберт Паттінсон вперше розповів про свою доньку від Сьюкі Вотергаус, яка народилася навесні цього року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Деталі

Зі слів актора, який нещодавно відвідав показ нової колекції Dior Homme в Парижі, народження дитини змушує його почуватися одночасно дуже старим і дуже молодим.

"Вона така мила. І, ви знаєте, я вражений тим, як швидко почала проявлятися її особистість. Їй лише три місяці, а я вже думаю: "Ого. Здається, я вже бачу, яка вона", - наводить слова актора видання Daily Mail.

Роберт також зізнався, що зміг вирватися до Парижа лише на один день, оскільки має бути вдома зі своєю маленькою донькою.

Нагадаємо, що Паттінсон і Вотергаус познайомилися через спільних друзів у 2018 році і незабаром почали зустрічатися.

Роберт Паттінсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

У грудні минулого року вони побралися. Незадовго до заручин стало відомо про вагітність Сьюкі, і в березні цього року на світ з'явився їхній первісток.

Незабаром після народження дочки пара таємно одружилася.

Роберт і Сьюкі намагаються уникати уваги преси, тому кожен їхній коментар про особисте життя викликає неабиякий інтерес.

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ДітиАкториЗіркиНародження дитини