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"Она такая милая". Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые прокомментировал рождение дочери

Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда вампирской саги "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые рассказал о своей дочери от Сьюки Уотерхаус, которая родилась весной этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

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По словам актера, который недавно посетил показ новой коллекции Dior Homme в Париже, рождение ребенка заставляет его чувствовать себя одновременно очень старым и очень молодым.

"Она такая милая. И, вы знаете, я поражен тем, как быстро начала проявляться ее личность. Ей всего три месяца, а я уже думаю: "Ого. Кажется, я уже вижу, какая она", - приводит слова актера издание Daily Mail.

Роберт также признался, что смог вырваться в Париж лишь на один день, поскольку должен быть дома со своей маленькой дочкой.

Напомним, что Паттинсон и Уотерхаус познакомились через общих друзей в 2018 году и вскоре начали встречаться.

Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

В декабре прошлого года они обручились. Незадолго до помолвки стало известно о беременности Сьюки, и в марте этого года на свет появился их первенец.

Вскоре после рождения дочери пара тайно поженилась.

Роберт и Сьюки стараются избегать внимания прессы, поэтому каждый их комментарий о личной жизни вызывает нешуточный интерес.

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