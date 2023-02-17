"Вона непогана людина": Андрій Бедняков згадав, як працював зі скандальною Марченко на X-Факторі

"Я був для неї кісткою у горлі"

За словами Беднякова, Марченко всім своїм виглядом показувала, що їй неприємно працювати з ним. Також вона повністю ігнорувала його жарти.

"Я з нею пропрацював один рік. Я для неї був кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий, не можу сказати молодий, молодший за неї. І було видно, що їй було неприємно зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір і у нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою в мене нуль контакту було. При тому, що я намагався. Я на неї дивлюся, а вона на мене не дивиться. Я щось жартую, вона не сміється. Ну видно, що на кшталт: "Хто ти?". Ось така була у неї реакція", - розповів Бедняков.

Бедняков працював із Марченко ведучим талант-шоу (stb.ua)

Також Бедняков згадав про один момент, коли Марченко змінила гнів на милість.

"А в останній день ми досить так нормально поспілкувалися з нею, коли ми зняли останню програму. Я зайшов до неї, вона мала окремий гримваген, де вона сиділа. Я не можу сказати, що вона погана людина. Так, вона десь показала, що хто ти, ти мені не рівень. Це нормально", - повідомив український ведучий.

"Але накидати на неї зараз, що вона така і така... Вона мені такого не показувала. Крім того, що не хотіла працювати зі мною", - прокоментував шоумен.

Марченко фінансувала окупантів

Нещодавно СБУ повідомила, що Оксана Марченко причетна до фінансування Росгвардії та МВС РФ. За версією слідства, колишня українська телеведуча та дружина Віктора Медведчука є кінцевим бенефіціаром компаній, які переказували гроші на рахунки російських правоохоронців.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксану Марченко та голову афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).