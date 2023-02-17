"Она не плохой человек": Андрей Бедняков вспомнил, как работал со скандальной Марченко на X-Факторе

"Я был для нее костью в горле"

По словам Беднякова, Марченко всем своим видом показывала, что ей неприятно с ним работать. Также она полностью игнорировала его шутки.

"Я с ней проработал один год. Я для нее был костью в горле. Потому что я пришел новый, не могу сказать молодой, младше ее. И было видно, что ей было неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир и у нас не было никакого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался. Я на нее смотрю, а она на меня не смотрит. Я что-то шучу, она не смеется. Ну видно, что типа: "Кто ты?". Вот такая была у нее реакция", – рассказал Бедняков.

Бедняков работал с Марченко ведущим талант-шоу (stb.ua)

Также Бедняков вспомнил об одном моменте, когда Марченко сменила гнев на милость.

"А в последний день мы достаточно так нормально пообщались с ней, когда мы сняли последнюю программу. Я зашел к ней, у нее был отдельный гримваген, где она сидела. Я не могу сказать, что она плохой человек. Да, она где-то показала, что кто ты, ты мне не уровень. Это нормально", - сообщил украинский ведущий.

"Но набрасывать на нее сейчас, что она такая и такая... Она мне такого не показывала. Кроме того, что не хотела со мной работать", - прокомментировал шоумен.

Марченко финансировала оккупантов

Недавно СБУ сообщила, что Оксана Марченко причастна к финансированию Росгвардии и МВД РФ. По версии следствия, бывшая украинская телеведущая и жена Виктора Медведчука является конечным бенефициаром компаний, которые переводили деньги на счета российских правоохранителей.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).