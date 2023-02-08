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Вона не може коштувати дешево. Як вибрати в магазині гарну червону ікру

Фото: Як вибрати гарну червону ікру (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Червона ікра – це цінний харчовий продукт із високими смаковими якостями. Вона має відносно високу вартість, тому належить до делікатесів. Багато хто з нас не знає, як правильно вибрати цей продукт у магазині.

Як купити якісну червону ікру в магазині розповіла експерт з харчування Наталія Мазурик у Telegram-каналі.

Як вибрати якісну ікру у магазині?

Перше, що ви повинні запам'ятати - це те, що такий продукт найкраще купувати у перевіреному чи сертифікованому магазині. Не ризикуйте, купуючи ікру незрозуміло де.

Справжня ікра не може коштувати дешево. Прийміть це.

Банка не повинна бути з дефектами або пошкодженнями. Найкраще купувати цей товар у склі, ви зможете бачити якість ікринок. До того ж продукт не окислиться.

Маркування на кришці має бути вибите із середини. Також на упаковці має бути вся інформація про склад продукту. Хто виробник, який сорт риби і т.п.

Пам'ятайте, якщо дата виробництва коштує липень-вересень - то ця ікра свіжого фасування. Якщо ж стоїть весняний місяць, то таку ікру спочатку заморозили, або в ній є консерванти!

У складі ікри має бути тільки вона і сіль!

Ви не повинні чути звук рідини всередині ємності. Це означає, що ікринки лопнули, і в банці є рідина. Якісна ікра заповнює всю банку.

Якщо подивитися на ікринку при світлі - під оболонкою повинна бути маленька пляма. Це зародок риби.

Як перевірити ікру?

Якщо кинути ікринку в гарячу воду - справжня ікра побіліє і трохи згорнеться в "пластівці", так розчиняється білок. Несправжня ікра розчиниться, при цьому забарвивши воду або взагалі не зміниться.

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