Она не может стоить дешево. Как выбрать в магазине хорошую красную икру

Как выбрать качественную икру в магазине?

Первое, что вы должны запомнить - это то, что такой продукт лучше всего покупать в проверенном или сертифицированном магазине. Не рискуйте, покупая икру непонятно где.

Настоящая икра не может стоить дешево. Примите это.

Банка не должна быть с дефектами или повреждениями. Лучше всего покупать этот товар в стекле, вы сможете видеть качество икринок. К тому же, продукт не окислится.

Маркировка на крышке должна быть выбита из середины. Также на упаковке должна быть вся информация о составе продукта. Кто производитель, какой сорт рыбы и т.д.

Помните, что если дата производства стоит июль-сентябрь - то эта икра свежей фасовки. Если же стоит весенний месяц, то такую икру вначале заморозили, или в ней есть консерванты!

В составе икры должна быть только она и соль!

Вы не должны слышать звук жидкости в середине емкости. Это означает, что икринки лопнули, и в банке есть жидкость. Качественная икра заполняет всю банку.

Если посмотреть на икринку при свете - под оболочкой должно виднется маленькое пятно. Это зародыш рыбы.

Как проверить икру?

Если бросить икринку в горячую воду - настоящая икра побелеет и немного свернется в "хлопья", так растворяется белок. Ненастоящая икра расстворится, при этом окрасив воду или вообще не изменится.