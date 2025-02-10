Вона кинула спортзал. Які вправи робить 62-річна Демі Мур, яка виглядає максимум на 40 років

Демі Мур відчувала "тиск", щоб схуднути після пологів

Демі, мама трьох дітей, зняла свій культовий фільм 1993 року "Непристойна пропозиція" після народження другої доньки Скаут. Але процес був нелегким. На акторку весь час давили щодо схуднення після пологів і вона дуже переживала.

"Я так сильно тиснула на себе. Мені всі казали, що треба схуднути. І я так нервувала і почала робити це...", - зізналася зірка.

За її словами, вночі вона годувала доньку, а зранку вдягала кросівки та бігала, щоб втратити вагу. Потім були зйомки. Демі сказала, що це було "божевілля".

В 2019 році акторка публікувала відео зі своїми заняттями у спортзалі. Також вона займалася пілатесом та йогою. За її словами, вона булу одержима схудненням.

У 2020 році знаменитість була у повній паніці через спроби втратити вагу. Вона сиділа на жорсткій дієті.

Демі Мур отримала "Золотий глобус" за роль у "Субстанції" (фото: instagram.com/demimoore)

Демі Мур кинула заняття у спортзалі

Через п'ять років Демі вирішила послабити регулярні тренування.

"Я почала з того, що відмовилася від важких вправ. Я ніколи не поверталася до тренажерного залу вдома. Ніколи. Кімната, яку він займав, тепер мій офіс", - сказала вона.

Зараз актриса не є прихильницею виснажливих кардіотренувань. Вона віддає перевагу помірним навантаженням, таким як ходьба або плавання.

Демі Мур 62 роки (фото: instagram.com/demimoore)

Демі Мур дотримується здорового та збалансованого харчування, віддаючи перевагу органічним продуктам та стравам, багатим на вітаміни та мінерали.

Демі Мур підкреслює, що головне - насолоджуватися життям та відчувати себе щасливою.

Зазначимо, що під час зйомок фільму "Субстанція" актриса заразилася оперізувальним лишаєм. Під час хвороби вона схудла на 9 кілограмів.