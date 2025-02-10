Она бросила спортзал. Какие упражнения делает 62-летняя Деми Мур, которая выглядит максимум на 40 лет

Деми Мур испытывала "давление", чтобы похудеть после родов

Деми - мама троих детей, сняла свой культовый фильм 1993 года "Непристойное предложение" после рождения второй дочери Скаут. Но процесс был нелегким. На актрису все время давили насчет похудения после родов и она очень переживала.

"Я так сильно давила на себя. Мне все говорили, что надо похудеть. И я так нервничала и начала делать это...", - призналась звезда.

По ее словам, ночью она кормила дочь, а утром надевала кроссовки и бегала, чтобы потерять вес. Затем были съемки. Деми сказала, что это было "безумие".

В 2019 году актриса публиковала видео со своими занятиями в спортзале. Также она занималась пилатесом и йогой. По ее словам, она была одержима похудением.

В 2020 году знаменитость была в полной панике из-за попыток потерять вес. Она сидела на жесткой диете.

Деми Мур получила "Золотой глобус" за роль в "Субстанции" (фото: instagram.com/demimoore)

Деми Мур бросила занятия в спортзале

Спустя пять лет Деми решила ослабить регулярные тренировки.

"Я начала с того, что отказалась от тяжелых упражнений. Я никогда не возвращалась в тренажерный зал дома. Никогда. Комната, которую он занимал, теперь мой офис", - сказала она.

Сейчас актриса не является поклонницей изнурительных кардиотренировок. Она предпочитает умеренные нагрузки, такие как ходьба или плавание.

Деми Мур 62 года (фото: instagram.com/demimoore)

Деми Мур придерживается здорового и сбалансированного питания, отдавая предпочтение органическим продуктам и блюдам, богатым витаминами и минералами.

Деми Мур подчеркивает, что главное - наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливой.

Отметим, что во время съемок фильма "Субстанция" актриса заразилась опоясывающим лишаем. Во время болезни она похудела на 9 килограммов.