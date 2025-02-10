Она бросила спортзал. Какие упражнения делает 62-летняя Деми Мур, которая выглядит максимум на 40 лет

62-летняя актриса Деми Мур, которая недавно получила премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция", рассказала о важности любить себя в любом теле.
Как именно женщинам полюбить себя, по мнению голливудской актрисы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womenshealth.
Деми - мама троих детей, сняла свой культовый фильм 1993 года "Непристойное предложение" после рождения второй дочери Скаут. Но процесс был нелегким. На актрису все время давили насчет похудения после родов и она очень переживала.
"Я так сильно давила на себя. Мне все говорили, что надо похудеть. И я так нервничала и начала делать это...", - призналась звезда.
По ее словам, ночью она кормила дочь, а утром надевала кроссовки и бегала, чтобы потерять вес. Затем были съемки. Деми сказала, что это было "безумие".
В 2019 году актриса публиковала видео со своими занятиями в спортзале. Также она занималась пилатесом и йогой. По ее словам, она была одержима похудением.
В 2020 году знаменитость была в полной панике из-за попыток потерять вес. Она сидела на жесткой диете.
Спустя пять лет Деми решила ослабить регулярные тренировки.
"Я начала с того, что отказалась от тяжелых упражнений. Я никогда не возвращалась в тренажерный зал дома. Никогда. Комната, которую он занимал, теперь мой офис", - сказала она.
Сейчас актриса не является поклонницей изнурительных кардиотренировок. Она предпочитает умеренные нагрузки, такие как ходьба или плавание.
Деми Мур придерживается здорового и сбалансированного питания, отдавая предпочтение органическим продуктам и блюдам, богатым витаминами и минералами.
Деми Мур подчеркивает, что главное - наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливой.
Отметим, что во время съемок фильма "Субстанция" актриса заразилась опоясывающим лишаем. Во время болезни она похудела на 9 килограммов.
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