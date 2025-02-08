Рене Зеллвегер, відома своєю роллю Бріджит Джонс, не тільки талановита актриса, але й людина, яка приділяє велику увагу своєму здоров'ю та щастю.

5 секретів краси Рене Зеллвегер, які треба знати кожній жінці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Women's Health.

Секрети краси та здоров'ю Рене Зеллвегер

Біг - це її "особистий час"

Рене вважає біг найкращим способом зняти стрес та "провітрити" голову. Для неї це час, коли вона може побути наодинці з собою та насолодитися моментом.

Садівництво - її спосіб медитації

Зірка "Бріджит Джонс" знаходить спокій та умиротворення у садівництві. Для неї це своєрідна медитація, яка допомагає зняти напругу та зосередитися на позитиві.

Баланс між роботою та особистим життям

Рене переконана, що важливо знаходити час для себе та своїх захоплень, навіть якщо у вас дуже щільний графік. Вона завжди знаходить час для того, що приносить їй задоволення.

Рене Зеллвегер приймає свій вік (фото: wikipedia.org)

Відмова від соціальних мереж

Відома зірка вважає, що соціальні мережі можуть бути джерелом стресу та негативу. Тому вона вирішила відмовитися від них, щоб зберегти свій душевний спокій.

Прийняття віку

Акторка вважає, що старіння - це природний процес, який потрібно приймати з гідністю. Вона зосереджується на тому, щоб бути здоровою та щасливою, незалежно від свого віку.

Рене Зеллвегер 55 років (фото: Getty Images)

Рене Зеллвегер - це приклад того, як можна досягти гармонії та щастя, приділяючи увагу своєму фізичному та ментальному здоров'ю. Її секрети прості, але ефективні, і кожен може застосувати їх у своєму житті.

Поради Рене Зеллвегер всім жінкам

Знаходьте час для себе

Робіть те, що приносить вам задоволення та допомагає розслабитися.

Рухайтеся

Регулярна фізична активність - це запорука здоров'я та гарного настрою.

Відмовтеся від негативу

Намагайтеся оточувати себе позитивними людьми та думками.

Приймайте себе такими, якими ви є

Не порівнюйте себе з іншими та не женіться за ідеалами краси.