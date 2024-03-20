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"Вона була цвітом нації". При евакуації поранених загинула медикиня Анастасія "Троя"

Анастасія Мар'янчук загинула під час евакуації поранених (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Анастасія Мар'янчук - бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБр Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" із позивним "Троя" - загинула 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю героїчну дівчину та її досягнення.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Дани Ніки у Facebook, сторінка "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" у Facebook.

Що відомо про загибель "Трої"

Про трагічну загибель Анастасії Мар'янчук повідомила спершу офіцер Збройних сил України Дана Ніка (Дангел) у соцмережах.

"Боляче? Нестерпно! Ховати своїх вихованців це найболючіше", - наголосила вона.

За словами жінки, її подруга "Троя" виховувалась у таборах "Коммандос".

"Була надією, талановитою, щирою, кмітливою, вродливою, дорогою вихованицею", - уточнюється у дописі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, Анастасія "безоглядно пішла воювати за Україну в ДУК ПС".

Пізніше дівчина стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК.

"Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна і смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш.
Щирі співчуття рідним", - підсумувала Дана Ніка.

Допомогти родині загиблої медикині можна:

  • за посиланням на "банку" Monobank
  • за номером банківської картки: 5375 4112 1550 0385

Допис Дани Ніки (Дангел) (скріншот: facebook.com/nicka.dana)

Життя й досягнення Анастасії Мар'янчук

У КНУ імені Тараса Шевченка розповіли, що 22-річна Анастасія "Троя" Мар'янчук загинула 18 березня 2024 року.

Уточнюється, що вона була студенткою-японісткою Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

"У перший рік повномасштабного вторгнення Анастасія оформила академічну відпустку та стала на захист України в ДУК ПС, згодом стала медикинею 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК", - підтвердили в інституті.

"Низький уклін і співчуття родині Героїні! Героїні - вдячність, честь і пам'ять! Герої не вмирають!" - підсумували у КНУ.

Допис КНУ імені Шевченка (скріншот: facebook.com/kyiv.university)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

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