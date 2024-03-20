"Она была цветом нации". При эвакуации раненых погибла медик Анастасия "Троя"

Анастасия Марьянчук - боевой медик 1-го стрелкового батальона 67-й ОМБр Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" с позывным "Троя" - погибла 18 марта во время эвакуации раненых в Донецкой области.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой героической девушке и ее достижениях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Даны Ники в Facebook, страница Київський національний університет імені Тараса Шевченка" в Facebook.
О трагической гибели Анастасии Марьянчук сообщила сначала офицер Вооруженных сил Украины Дана Ника (Дангел) в соцсетях.
"Больно? Невыносимо! Хоронить своих воспитанников это больнее всего", - подчеркнула она.
По словам женщины, ее подруга "Троя" воспитывалась в лагерях "Коммандос".
"Была надеждой, талантливой, искренней, сообразительной, красивой, дорогой воспитанницей", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ Анастасия "безоглядно пошла воевать за Украину в ГУК ПС".
Позже девушка стала медиком 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК.
"Сегодня она погибла, эвакуируя раненых от вражеского огня. Она была цветом нации, юной сестрой Правой Молодежи, добрая, красивая и смелая. Месть врагу за нее будет непременно, но потерю близким ничем не компенсируешь.
Искренние соболезнования родным", - подытожила Дана Ника.
Помочь семье погибшего медика можно:
Публикация Даны Ники (Дангел) (скриншот: facebook.com/nicka.dana)
В КНУ имени Тараса Шевченко рассказали, что 22-летняя Анастасия "Троя" Марьянчук погибла 18 марта 2024 года.
Уточняется, что она была студенткой-японисткой Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.
"В первый год полномасштабного вторжения Анастасия оформила академический отпуск и стала на защиту Украины в ГУК ПС, впоследствии стала медиком 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ГУК", - подтвердили в институте.
"Низкий поклон и соболезнования семье Героини! Героине - благодарность, честь и память! Герои не умирают!" - подытожили в КНУ.
Публикация КНУ имени Шевченко (скриншот: facebook.com/kyiv.university)
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