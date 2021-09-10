На Волыни задержали нетрезвого водителя школьного автобуса: нарушал правила и был пьян

На Волыни полицейские остановили водителя школьного автобуса, который находился за рулем пьяным. Детей в салоне не было, ведь водитель только выезжал на рейс.
Об этом розповіли в прессслужбе патрульной полиции Волынской области.
Так, инцидент произошел сегодня, 10 сентября, на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. В частности, водитель нарушал правила дорожного движения, За что правоохранители его и остановили. Во время общения с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Поэтому полицейские предложили водителю автобуса пройти осмотр на алкотестере на месте происшествия, на что мужчина согласился. Результат оказался положительный. Драгер показал превышение нормы алкоголя в крови в более чем три раза.
К счастью, патрульные обнаружили водителя до того, как дети сели бы в транспорт.
На 55-летнего водителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 122 (нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог) КУоАП.
Водителя отстранили от управления транспортным средством и изъяли водительское удостоверение.
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