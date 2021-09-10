На Волині затримали нетверезого водія шкільного автобуса: порушував правила та був п'яний

На Волині поліцейські зупинили водія шкільного автобуса, який перебував за кермом п'яним. Дітей у салоні не було, адже кермувальник тільки виїжджав на рейс.
Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Так, інцидент стався сьогодні, 10 вересня, на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Зокрема, водій порушував правила дорожнього руху, за що правоохоронці його і зупинили. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Тому поліцейські запропонували водієві автобуса пройти огляд на алкотестері на місці події, на що чоловік погодився. Результат виявився позитивний. Драгер показав перевищення норми алкоголю в крові у більш ніж три рази.
На щастя, патрульні виявили водія до того, як діти сіли б у транспорт.
На 55-річного кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.
Водія відсторонили від керування транспортним засобом та вилучили посвідчення водія.
Раніше ми повідомляли, що у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку.
Також у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво.