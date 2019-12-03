На Волыни учительница затравила ученицу младших классов: била и унижала (видео)

В Нововолынске Волынской области, в лицее №1, учительница затравила девочку из-за ее религиозных убеждений. Как рассказала мама пострадавшей девочки, травля началась еще в первом классе – преподаватель била ребенка указкой, унижала ее при других детях, настраивала их против одноклассницы и это привело к печальным последствиям – дети начали ее избивать. В школе факт буллинга отрицают, пишет издание OBOZREVATEL.

Ирина Оселедчук, мама школьницы, считает, что травля ребенка в школе происходит из-за того, что вся семья принадлежит к Свидетелям Иеговы. После нескольких конфликтов девочку перевели в другой класс, но потом снова ее избил мальчик.

"Что такая ситуация продолжается с 1-го класса, узнали с помощью психолога. Ребенок ничего не рассказывал", - добавила мама.

На Волыни учительница затравила ученицу из-за религиозных убеждений

Однако в школе совсем другая позиция и они считают, что родители преувеличивают. Маму назвали конфликтным человеком, а ситуации с избиением на камерах не нашли.

"В школе везде есть видеокамеры наблюдения: выходят и в коридор, и на лестницу. Вместе с родителями просматривали видеозаписи. Ситуацию, о которой рассказывает мама, не увидели. Она и сама путается в рассказах, где именно это было", - сказал директор лицея Сергей Мороз.

Классный руководитель готова подать заявление в правоохранительные органы за унижение ее чести и достоинства.

"Была ситуация, когда Лера пришла в школу в бальном платье, с распущенными волосами и в массивных серьгах, я просто сказала ученикам, чтобы ходили скромно. Мама посчитала, что это публичное унижение. Да, было, что простым карандашиком легонько по рукам прошлась, возможно неправильно поступила, я это признала", - призналась Татьяна Петровна, классный руководитель.