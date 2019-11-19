Вызывайте экзорциста: в Киеве учительница срывалась на маленьких детях

Буллинг в школе Киева (фото: коллаж РБК-Украина)

Буллинг в одной з киевских школ разгорелся в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева в школе №69 учительница Галина Тимофеева срывалась на учеников 1-Б класса. Видео криков учительницы попало в сеть. Его опубликовали в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS".

На видео слышно, как женщина постоянно кричит на маленьких детей, которые только начали учиться в школе. При этом есть родители, которые защищают преподавательницу и считают, что она подверглась буллингу со стороны трех учеников в классе.

Буллинг в школе Киева (видео: YouTube)

По словам Анны Баздыревой, от постоянных жалоб родителей трех учеников у классной руководительницы Галины Тимофеевой уже был приступ, и она была вынуждена уйти в отпуск.

Скриншот

В свою очередь пользователи сети призывают Анну пожалеть детей, ведь на записи прекрасно слышно, как она кричит на первоклассников.

Учитель до этого на зоне работал? Капец... Вызывайте экзорциста;

Изгнание дьявола. Нет слов;

Не смог дослушать до конца. Мешали мысли, что бы я с ней сделал, если бы она орала так на моего ребенка;

Чудовище. У меня такое было во 2-3 классе. Еще линейками дралась, любимчиков любила за жд билеты. Люди с таким поведением не должны работать с людьми;

Очень жаль наших деток думаешь, отдаешь их в надежные руки учителя, а выходит совсем не так. Ведь практически в каждой школе сейчас такое отношение к детям;

У меня, взрослого человека, с первых секунд стало учащенно биться сердце... Гнать надо таких учителей подальше от детей.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Запорожье на глазах у всех школьников учитель избил ребенка. Мальчик громко кричал и плакал.