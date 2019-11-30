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Подрались из-за учительницы: детали резонансного инцидента в школе Кривого Рога

STYLERПроисшествия    30.11.2019 - 11:26
Подрались из-за учительницы: детали резонансного инцидента в школе Кривого Рога
Буллинг в украинской школе (коллаж РБК-Украина)

В Кривом Роге зафиксирован новый случай школьного буллинга

В Кривом Роге ученики подрались из-за учительницы. На этот раз драка между двумя шестиклассниками закончилась вызовом кареты "скорой помощи" и госпитализацией одного из пострадавших в местную больницу. Детали резонансного инцидента сообщает 34 канал.

По данным издания, двое шестиклассников подрались из-за учительницы. Конфликт между 12-летними учениками возник в школе № 51 в Саксаганском районе города. На уроке школьник грубо отвечал учительнице, его одноклассник попробовал заступиться за преподавателя. Перепалка между учениками на перемене переросла в открытую драку. Подросток ударил оппонента ногой в живот. Пострадавшему понадобилась госпитализация.

Из школы ученика с травмами увезли в городскую больницу № 8. Врачи говорят, что угрозы для пострадавшего нет. Причины конфликта и степень вины его участников разбирают полицейские из ювенальной превенции.

Подрались из-за учительницы: детали резонансного инцидента в школе Кривого Рога

Буллинг в школе (фото из открытых источников)

Ранее в Харькове пьяная девочка-курсант с подружками избила сверстницу и сняла на видео. Вопиющий инцидент произошел в жилмассиве Алексеевка. Организатором буллинга стала одна из девочек, которая может быть курсантом. Так, в своем Telegram она говорит, что "почти мент" и выставляет свои фото с элементами формы одежды Нацполиции.

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