Подрались из-за учительницы: детали резонансного инцидента в школе Кривого Рога

Буллинг в украинской школе (коллаж РБК-Украина)

В Кривом Роге зафиксирован новый случай школьного буллинга

В Кривом Роге ученики подрались из-за учительницы. На этот раз драка между двумя шестиклассниками закончилась вызовом кареты "скорой помощи" и госпитализацией одного из пострадавших в местную больницу. Детали резонансного инцидента сообщает 34 канал.

По данным издания, двое шестиклассников подрались из-за учительницы. Конфликт между 12-летними учениками возник в школе № 51 в Саксаганском районе города. На уроке школьник грубо отвечал учительнице, его одноклассник попробовал заступиться за преподавателя. Перепалка между учениками на перемене переросла в открытую драку. Подросток ударил оппонента ногой в живот. Пострадавшему понадобилась госпитализация.

Из школы ученика с травмами увезли в городскую больницу № 8. Врачи говорят, что угрозы для пострадавшего нет. Причины конфликта и степень вины его участников разбирают полицейские из ювенальной превенции.

Буллинг в школе (фото из открытых источников)

Ранее в Харькове пьяная девочка-курсант с подружками избила сверстницу и сняла на видео. Вопиющий инцидент произошел в жилмассиве Алексеевка. Организатором буллинга стала одна из девочек, которая может быть курсантом. Так, в своем Telegram она говорит, что "почти мент" и выставляет свои фото с элементами формы одежды Нацполиции.