На Волыни священник поздравил Путина с днем ангела: чем закончился скандал

На Волыни в ПЦУ перешела очередная парафия (фото: religionpravdа.com.ua)

На Волыни верующие перешли в ПЦУ после скандала со священником

На Волыни священник поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​ангела и вызвал возмущение среди прихожан Свято-Сергиевской религиозной общины в селе Галиновка. Верующие тогда даже закрыли храм, а священнослужитель принялся уверять, что послал поздравительное сообщение по ошибке.

Скандал получил продолжение и привел к тому, что приход принял решение о присоединении к Православной Церкви Украины. Об этом 12 августа передали на Facebook-странице ПЦУ.

"Жители села рассказывают: думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление настоятелем в Фейсбуке президента страны-оккупанта с именинами. Тогда община написала прошение на имя Преосвященного епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Сейчас имеют нового священнослужителя, который восстановил богослужение и молитву, которая звучит на украинском языке - пока только на территории храма", - говорится в сообщении.

Также в ПЦУ пожелали общине "сил в борьбе за справедливость", так как верующим еще предстоит вернуть себе храм, построенный совместными усилиями.

Сами сборы церковного прихода и голосование относительно перехода в ПЦУ состоялись 9 августа. Решение приняли единогласно (собрали около 60 голосов), пишет издание Волинь#infa.

На собрании присутствовали сотрудники полиции, конфликтов между людьми не возникало.

Теперь священник Алексей Шаран (УПЦ) уже стал бывшим настоятелем храма - вместо него из Владимир-Волынской епархии УПЦ направили временно служить в Галиновку отца Юрия.

Вскоре должны подготовить все необходимые документы для регистрации религиозной общины.

Богослужения пока что приходится проводить перед храмом, так как ключи от церкви забрали сторонники УПЦ.

Напомним, ранее в Черновцах священник завил, что у него COVID-19, покашлял на журналистов и снял на видео.