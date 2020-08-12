На Волині священик привітав Путіна з днем ангела: чим закінчився скандал

На Волині в ПЦУ перешела чергова парафія (фото: religionpravdа.com.ua)

На Волині віряни перейшли в ПЦУ після скандалу зі священиком

На Волині священик привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ангела і викликав обурення серед прихожан Свято-Сергіївській релігійної громади в селі Галинівка. Віряни тоді навіть закрили храм, а священнослужитель почав запевняти, що надіслав вітальне повідомлення помилково.

Скандал отримав продовження і привів до того, що прихід ухвалив рішення про приєднання до Православної Церкви України. Про це 12 серпня передали на Facebook-сторінці ПЦУ.

"Мешканці села розповідають: думали про перехід вже давно, й останньою краплею стало привітання настоятелем у Фейсбуці президента країни-окупанта з іменинами. Тоді громада написала прохання на ім'я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою - поки що лише на території храму", - йдеться в повідомленні.

Також в ПЦУ побажали громаді "сил у боротьбі за справедливість", оскільки вірянам ще належить повернути собі храм, побудований спільними зусиллями.

Самі збори церковного приходу і голосування щодо переходу в ПЦУ відбулися 9 серпня. Рішення схвалили одностайно (зібрали близько 60 голосів), пише видання Волинь#infa.

На зборах були присутні співробітники поліції, конфліктів між людьми не виникало.

Тепер священик Олексій Шаран (УПЦ) вже став колишнім настоятелем храму - замість нього з Володимир-Волинської єпархії УПЦ тимчасово направили служити у Галинівку отця Юрія.

Незабаром мають підготувати всі необхідні документи для реєстрації релігійної громади.

Богослужіння поки що доводиться проводити перед храмом, бо ключі від церкви забрали прихильники УПЦ.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях священик заявив, що у нього COVID-19, покашляв на журналістів і зняв на відео.