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Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно работал маникюрный салон

Автор: Тетяна Самарук

В селе Подгайцы Волынской области разгорелся скандал из-за того, что в помещении тамошнего сельского совета работал маникюрный салон.

Об этом говорится в сюжете 12 Канал.

Кто владелец салона

Так, владелицей салона была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.

Ее тесть Георгий Штефанеса недавно уволился с занимаемой должности в сельском совете. Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство.

В частности, за время работы в учреждении мужчина установил в своем кабинете немало оборудования за свой счет. Поэтому перед увольнением все это он демонтировал, даже розетки и выключатели.

Салон работал даже после завершения действия договора

Кроме того, в здании, которое принадлежит сельсовету, работала и его невестка. В одном из кабинетов она обустроила салон красоты и на протяжении нескольких лет предоставляла там услуги по маникюру и педикюру.

Штефанеса начала арендовать административное помещение в 2018 году, площадью 30 квадратных метров. Стоимость аренды обходилась в 650 гривен в месяц. Действие договора завершилось еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, салон продолжал работать до начала сентября 2021-го.

Ранее мы сообщали, что на Буковине директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами.

Также мы писали, что в Черновцах буйная женщина устроила скандал в горсовете.

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