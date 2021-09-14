Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно работал маникюрный салон

Кто владелец салона

Так, владелицей салона была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.

Ее тесть Георгий Штефанеса недавно уволился с занимаемой должности в сельском совете. Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство.

В частности, за время работы в учреждении мужчина установил в своем кабинете немало оборудования за свой счет. Поэтому перед увольнением все это он демонтировал, даже розетки и выключатели.

Салон работал даже после завершения действия договора

Кроме того, в здании, которое принадлежит сельсовету, работала и его невестка. В одном из кабинетов она обустроила салон красоты и на протяжении нескольких лет предоставляла там услуги по маникюру и педикюру.

Штефанеса начала арендовать административное помещение в 2018 году, площадью 30 квадратных метров. Стоимость аренды обходилась в 650 гривен в месяц. Действие договора завершилось еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, салон продолжал работать до начала сентября 2021-го.