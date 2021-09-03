На Буковине директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами: видео скандала

В Черновицкой области разгорелся скандал между жительницей села Михайловка и директором Глыбоцкого лицея. В частности, женщина пожаловалась в полицию на директора учебного заведения за то, что он на собрании назвал всю общину "затычками".

Из чего возник скандал

Так, инцидент произошел 29 августа. Во время собрания обсуждали вопросы, касающиеся местной школы. Там после реорганизации вместо девяти классов остались только четыре начальных.

Как рассказала местная жительница Доминика Полянская, люди против того, чтобы их дети вместо школы ходили в лицей. Также она обвинила в закрытии старших классов директора лицея. Более того, женщина отметила, что он сравнивал учеников с товаром.

"Он закрыл нашу школу. А то помещение, где учились старшие классы - уже на что-то "замеченное". Оно же в нормальном состоянии! А он пришел к нам нагло и сказал:" так и так, ваши дети будут учиться в Глыбоке", — рассказала женщина.

Во время разговора директор лицея Дмитрий Глобак назвал Доминику Полянскую "затычкой". Также женщина потребовала извинений, но так и не получила.

Руководитель учебного заведения объяснил свой поступок.

"Когда я пытался ответить на их вопросы, это лицо меня перебивала, кричала и все комментировала. Мне не давали возможности сформулировать предложения и постоянно бросали какие-то реплики, возгласы, крики, шум. Я сказал Этой женщине, что она ведет себя как затычка", - говорит руководитель лицея Дмитрий.

Кроме того, в своем высказывании человек ничего плохого не видит. Также он не имел целью оскорбить женщину, но и не понимает, почему она так отреагировала на это.

"Если открыть украинский словарь или Википедию, то оно трактуется следующим образом: это пробка, или какое-то определенное количество вещества, которое мешает поступлению чего-то. Я в этом слове не вижу ничего обидного ", — добавил он.

В конце Доминика Полянская написала заявление в полицию, а Дмитрий Глобак обвинил местных жителей в подготовленной атаке в свою сторону.