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Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно працював манікюрний салон

Автор: Тетяна Самарук

У селі Підгайці Волинської області розгорівся скандал через те, що у приміщенні тамтешньої сільської ради працював манікюрний салон.

Про це йдеться в сюжеті 12 Канал.

Хто власник салону

Так, власницею салону була невістка скандального чиновника. Спочатку Наталія Штефанеса орендувала приміщення за символічну суму, а потім й взагалі безплатно.

Її тесть Георгій Штефанеса нещодавно звільнився із займаної у сільській раді посади. Цьому передував корупційний скандал, напад на журналістку Людмилу Яворську та відкрите кримінальне провадження.

Зокрема, за час роботи в установі чоловік встановив у своєму кабінеті чимало обладнання за свій кошт. Тому перед звільненням все це він демонтував, навіть розетки й вимикачі.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами.

Також ми писали, що у Чернівцях буйна жінка влаштувала скандал у міськраді.

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