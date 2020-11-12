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На Волыни погибла молодая женщина: успела сказать полиции самое важное

Волынская область, Четверг 12 ноября 2020 08:56
На Волыни погибла молодая женщина: успела сказать полиции самое важное
На Волыни от рук возлюбленного погибла молодая женщина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Врачи сделали женщине срочную операцию, но спасти ее не удалось

В Волынской области скончалась молодая женщина, которую избил ее гражданский муж. Она попала в больницу с серьезными травмами, ей сделали экстренную операцию, но спасти ее не удалось.

Как сообщили в полиции Волынской области, женщина обратилась к медикам 8 ноября. Она жаловалась на плохое самочувствие и утверждала, что травмировалась по собственной неосторожности. Однако характер ее травм указывал на то, что она была зверски избита и врачи сообщили об инциденте в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поговорить с женщиной в больнице незадолго до того, как она скончалась. Она призналась, что ее избил сожитель. Мало того, она рассказала, что возлюбленный делал это систематически, на протяжении нескольких лет. В полицию она ни разу не обращалась и заявлений не писала, так как сильно его боялась.

Врачи сделали пострадавшей операцию, но она скончалась. Ее 28-летний сожитель признал вину и было установлено, что ранее у него уже были проблемы с законом. Он подозревался в совершении разбойного нападения.

Его задержали и объявили о подозрении по ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье мужчина выбил своей собаке оба глаза.

А также рассказывали о том, что в центре Львова таксист жестоко избил пассажира.

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