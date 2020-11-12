На Волині загинула молода жінка: встигла сказати поліції найважливіше

На Волині від рук коханого загинула молода жінка (Колаж РБК-Україна)

Лікарі зробили жінці термінову операцію, але врятувати її не вдалося

У Волинській області померла молода жінка, яку побив її цивільний чоловік. Вона потрапила в лікарню з серйозними травмами, їй зробили екстрену операцію, але врятувати її не вдалося.

Як повідомили у поліції Волинської області, жінка звернулася до медиків 8 листопада. Вона скаржилася на погане самопочуття і стверджувала, що травмувалася з власної необережності. Проте характер її травм вказував на те, що вона була по-звірячому побита і лікарі повідомили про інцидент в поліцію.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося поговорити з жінкою в лікарні незадовго до того, як вона померла. Вона зізналася, що її побив співмешканець. Мало того, вона розповіла, що коханий робив це систематично, протягом декількох років. У поліцію вона жодного разу не зверталася і заяв не писала, оскільки сильно його боялася.

Лікарі зробили постраждалій операцію, але вона померла. Її 28-річний співмешканець визнав провину і було встановлено, що раніше у нього вже були проблеми із законом. Він підозрювався у скоєнні розбійного нападу.

Його затримали та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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