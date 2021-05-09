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На Волыни людям делают массаж змеями: как это происходит и полезно ли

Автор: Styler

На Волыни Сергей Сахарчук массирует людей с помощью трехлетнего королевского питона Ауди. Длина пресмыкающегося - 1 метр 27 сантиметров. Этот необычный метод довольно популярный в последнее время.

О том, как происходит необычная процедура, рассказали и показали в сюжете "Суспільного".

Как происходит процедура?

Сергей - фельдшер по образованию, но в прошлом служил пограничником. Когда вернулся во Владимир-Волынский, занялся реабилитационно-оздоровительным массажем. Сейчас практикует массажи именно со змеей.

Массаж длится пол часа. Сначала Сергей выкладывает питона на 15 минут на спину, остальное время - на шею и лицо.

Фото: массаж змеями на Волыни (suspilne.media)

По его словам, питон ручной и выращен в неволе. Также он принимал участие в фотосессиях, и не первый год работает с людьми.

Питается королевский питон раз в две недели. После этого в течение недели его не беспокоят, чтобы процесс переваривания пищи происходил в покое. В планах Сергея приобрести еще несколько пресмыкающихся.

Полезен ли такой массаж?

Как рассказала зоолог Екатерина Сухомлин, малые змеи делают поверхностный массаж, а большие - глубинный. Если пресмыкающееся лишь ползает, вреда не будет.

Массаж змеями способствует расслаблению, преодолению фобий, также он оздоравливает. Во время процедуры можно избавиться от головной боли и боли в спине, нормализовать артериальное давление.

Не рекомендуют делать такой массаж, правда, людям с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как мы сообщали ранее, под Днепром зафиксировали рекордное нашествие змей на пляжах. Они практически оккупировали все прибрежные зоны и гулять там стало очень опасно.

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