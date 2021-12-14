На Волыни в игровом автомате сидел живой приз: фото неожиданности

В городе Владимире-Волынском местные жители заметили кота в игровом аппарате на улице Ковельской.
Об этом сообщили на странице "Твой Владимир" в Facebook.
Так, на фото видно, что животное сидело между мягких игрушек.
Как кот попал внутрь аппарата - пока неизвестно.
"Я не знаю, как он туда попал. Возможно, сам залез. Возможно, дети запихнули. Сейчас кота вызволили, с ним все хорошо", – рассказал изданию "Конкурент" владелец игрового автомата.
В комментариях пользователи поражены от увиденного.
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