На Волині в ігровому автоматі сидів живий приз: фото несподіванки

У місті Володимирі-Волинському місцеві жителі помітили кота в ігровому апараті на вулиці Ковельській.
Про це повідомили на сторінці "Твій Володимир" у Facebook.
Так, на фото видно, що тварина сиділа поміж м'яких іграшок.
Як кіт потрапив всередину апарату - наразі невідомо.
"Я не знаю, як він туди потрапив. Можливо, сам заліз. Можливо, діти запхали. Зараз кота визволили, з ним усе добре", – розповів виданню "Конкурент" власник ігрового автомата.
У коментарях користувачі вражені від побаченого.
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