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На Волині в ігровому автоматі сидів живий приз: фото несподіванки

Автор: Тетяна Самарук

У місті Володимирі-Волинському місцеві жителі помітили кота в ігровому апараті на вулиці Ковельській.

Про це повідомили на сторінці "Твій Володимир" у Facebook.

Так, на фото видно, що тварина сиділа поміж м'яких іграшок.

Як кіт потрапив всередину апарату - наразі невідомо.

"Я не знаю, як він туди потрапив. Можливо, сам заліз. Можливо, діти запхали. Зараз кота визволили, з ним усе добре", – розповів виданню "Конкурент" власник ігрового автомата.

На Волині кіт заліз до ігрового автомата (facebook.com/tvoe.vv)

У коментарях користувачі вражені від побаченого.

  • Нічого страшного, іграшки можна замінити, котик хотів погрітися або таким способом сподівався знайти собі кращого господаря;
  • Хоч комусь користь приніс той апарат;
  • Цікаво, як кіт тоді потрапив;
  • Кіт, який надурив систему! А дехто за ці незабутні відчуття ще по 10 гривень витрачає.

Раніше ми повідомляли, що кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс.

Також ми писали, що вуличні коти взимку можуть замерзнути за 40 хвилин.

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