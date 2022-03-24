Волонтер из Израиля Анна Жарова: Наша страна может делать больше для Украины

Обоснованы ли эти претензии? Многие считают, что отчасти – да. Особенно после ужесточения визовых правил в момент, когда украинцы ищут защиты за пределами своей страны, спасаясь от начатой Россией войны.

Почему Израиль не помогает Украине бороться с российскими оккупантами? Именно такой нарратив сегодня можно все чаще слышать в дискуссиях украинцев.

Об этом и другом в интервью РБК-Украина рассказала одна из основательниц общественной организации "Израильские друзья Украины" и СEO Израильско-Украинского альянса Анна Жарова .

Как и чем израильтяне сегодня помогают украинцам? Следует ли нам рассчитывать на военную помощь от Израиля? Поможет ли Украине еврейское происхождение Зеленского?

Анна родилась и выросла в Херсоне, но уже более 20 лет живет в Израиле. С первого дня войны России против Украины она бросила все силы на помощь гражданам родной страны и на то, чтобы правду о вторжении и устраиваемых оккупантами зверствах узнали как можно больше людей.

– Анна, какова сейчас ситуация с украинскими беженцами в Израиле? Ведь МВД вашего государства не сильно горит желанием пускать в страну спасающихся от войны людей...

– На данный момент у нас нет общей картины – сколько действительно беженцев приехало в Израиль. Например, когда министр МВД недавно озвучивала цифры, то к “беженцам” причислила в том числе 13 тысяч иностранных рабочих, которые в Израиле находятся годами, и еще какое-то количество людей, приехавших сюда как жены, родственники, и тоже остались...

Ну, вот по данным украинского консульства, Израиль с начала войны пустил восемь тысяч украинских беженцев...

– ...что тоже немалая цифра с учетом географической расположенности. Как думаете, почему так много украинцев стремятся попасть в Израиль?

– И люди продолжают прибывать… Ведь на самом деле у многих израильтян в Украине есть друзья, близкие, коллеги которым они пытаются помочь, вывезти их из зоны боевых действий. Поэтому и сегодня пишутся сотни и тысячи обращений к израильским властям с просьбой разрешить въезд гражданам Украины.

На днях ко мне обратились израильтяне, которые жили в Украине долгое время. Они вернулись в Израиль и хотят привезти сюда женщину, воспитывающую их детей. Но МВД им отказывает из-за того, что она украинка...

То есть, дело не в том, что украинцы прям "стремятся попасть в Израиль". Просто в Израиле есть много людей, которые готовы принимать и помогать. Хотя государство и ставит при этом всевозможные фильтры и не позволяет это делать...

Народ Израиля поддерживает Украину (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

– А как с началом войны в Украине изменилась ситуация, например, с репатриантами?

– Репатриантам власти активно помогают. С ними проще. Я вам должна сказать, что по цифрам, которые озвучивают сейчас, в Израиле в ближайшее время ожидают порядка 20 тысяч репатриантов из Украины и около 80 тысяч – из России.

– Говорят, что за последние три недели было подано плюс-минус шесть тысяч заявок на репатриацию. Что тоже много...

– Да.

– Украинцы и россияне в Израиле не конфликтуют?

– Бывают отдельные случаи, есть попытки провокаций. Но нельзя сказать, что присутствует какая-то тенденция.

Должна сказать, что на те акции, которые мы организовываем в поддержку Украины, в частности, в Тель-Авиве, приходят много выходцев из России – людей, которых мы знаем, с которыми общаемся, тех, кто не хочет стоять в стороне.

В нашем волонтерском движении тоже немало именно выходцев из РФ, которые пришли и сказали: "Мы хотим помогать". И мы не проверяем их – кто "русский", кто "украинец". Все, кто хочет помогать, приходит и это делает.

Но да – в Израиле все еще очень сильное пророссийское лобби. И даже случалось, что когда в первые дни войны разные города подсвечивали свои мэрии или другие заведения цветами украинского флага, то несколько мэрий вместе с украинским "рисовали" и российский флаг. Естественно, люди тут же жаловались и триколоры убирали...

Израильтяне осуждают решение Путина о вторжении в Украину (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

– А что насчет российской пропаганды в Израиле?

– Конечно, есть фейки. Они распространяются в масс-медиа, но мы с ними успешно боремся и нивелируем в максимально сжатые термины. Один из самых "популярных" фейков сейчас про то, что сюда "понаехало много украинских эмигрантов, они не хотят говорить на русском, пишут антисемитские всякие надписи на машинах". И это тоже часть борьбы пророссийской.

Было несколько попыток вывести людей на "антимайданы", но это выглядело все очень жалко – порядка 70 человек на фоне 20-тысячных акций в поддержку Украины.

Как написал журналист Шимон Бриман, "Россия в Израиле проиграла "русскую улицу" и внимание израильского общества".

Действительно, сегодня израильское общество абсолютно поддерживает Украину и помогает украинцам. И это важно: от школ, где собирается помощь, муниципалитетов, разных госструктур, которые на своих сайтах публикуют в цветах флага информацию и слова поддержки, до бизнеса, который оплачивает самолеты с гуманитарной помощью. То есть, все это делается обществом – людьми.

Понятно, что на государственном уровне ведутся свои переговоры и "бои" за какие-то свои политические интересы. Отчасти мы это понимаем. Но гражданское общество абсолютно поддерживает Украину и очень много помощи отправляет…

Израильтяне едины в порыве помочь украинцам (фото: (фото: facebook.com/IFofU)

– Но почему израильская власть занимает позицию, мягко говоря, противоположную к общественной?

– Очень много политических деятелей аргументируют позицию государства так: Израиль всегда в своих воинах был один, поэтому не может ставить во главе угла интересы другой страны. Если говорить именно о военной помощи – у нас тоже проблематичные соседи. Тут и ХАМАС, и "Хизбалла", и Ливан с Сирией, где та же Россия представлена очень масштабно... Поэтому при всем желании выбрать только одну сторону в российско-украинской войне Израиль не может себе позволить...

Если вы спросите лично мое мнение, как гражданина Израиля, у которого здесь семья... Израиль может делать больше. Но это мое мнение как общественного деятеля, как человека, у которого в Украине очень много близких людей. Поэтому я переверну горы, чтобы помочь спасти их.

Но на уровне геополитическом, государство Израиль пытается соблюдать свои интересы.

Хотя по поводу беженцев – это недопустимая ситуация! Критика МВД идет на всех уровнях и даже в парламенте многие политики недовольны таким отношением к украинцам, которые спасаются от войны. По санкциям – то же. Кроме того, Израиль может, например, закрыть российские телеканалы, привести сюда раненных детей… 100 детей взять на лечение можно же!

Израильское общество солидарно с народом Украины (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

– В своем обращении к Кнессету Владимир Зеленский сравнил геноцид украинцев с Холокостом, чем возмутил некоторых политиков, обвинивших президента Украины в “неблагодарности”. Как считаете, слова Зеленского – "перегиб"?

– Это очень болезненная тема для еврейского народа… И хотя те зверства, которые творит российская армия, мы называем геноцидом, евреям тяжело принять сравнение с Холокостом, потому что именно на территории Украины было уничтожено наибольшее количество евреев и этого не убрать из истории.

Израиль как страна вот уже более 70 лет борется за свое право на существование. Если президент Украины хотел достучаться до сердец израильтян, то говорить о борьбе за независимость было бы более верным посылом.

– То есть, его речь получилась "в молоко"?

– Чтобы привлечь внимание израильской общественности (речь не о выходцах из СССР, которые и так определились – они с Украиной или с Путиным, а о тех коренных жителях, которые не в курсе истории отношений Украины и РФ), украинским властям нужно идти не в израильское правительство, нужно идти к обществу. Потому что в Израиле, как и в другой нормальной демократической стране, общество диктует правительству адженду – "порядок денний": активисты, СМИ, третий сектор - те, кто влияет на повестку.

Понятно, что Украина воюет, Украине нужна помощь... Ее нужно просить! И мы здесь для того, чтобы максимально влиять. Не только наша организация "Израильские друзья Украины", но и Израильско-Украинский альянс, общественное движение "Израильтяне за Украину" и многие-многие другие...

В целом речь Зеленского, безусловно, повлияла на всех. Но для тех, кто нейтрален, или тех, чье внимание нужно было привлечь, она не сработала...

Я считаю, что речью на площади Габима в центре Тель-Авива перед тысячами людей (пришло в разы больше, чем мы даже расcчитывали) Зеленский мог завоевать все сердца присутствующих... Но он этого не сделал, у него не получилось...

Израильтяне массово выходят на акции в поддержку Украины (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

– Шалом Богуславский написал недавно: "Оказывается, после 74 лет еврейской независимости единственный еврейский лидер, демонстрирующий честность, стоит во главе Украины". Как в Израиле относятся лично к Зеленскому? Его считают “своим”?

– Хороший вопрос... Но я не знаю, как ответить... На мой субъективный взгляд – нет. Все-таки про его еврейство здесь не говорят, эта тема не обсуждается. Я не знаю, влияет ли это на большую симпатию к нему.

Но точно могу объяснить эту готовность израильского общества максимально помогать Украине.

После Евромайдана была проделана очень серьезная работа: и посольством, и разными некоммерческими организациями. Проводилось огромное количество конференций, форумов, визитов… 30% израильского HiTech – это ребята из Украины. То есть, количество личных близких связей, которые были завязаны за эти восемь лет на всех уровнях, невероятное! Поэтому война в Украине израильтянами воспринимается очень близко и болезненно.

– На ваш взгляд, может ли Украина рассчитывать в ближайшем будущем на военную помощь от Израиля?

– Думаю, что нет. Израиль, как и другие страны сегодня, хоть и помогает, но все же в приоритете - своя безопасность. Но винить только за это их нельзя. Может ли Израиль сделать больше? Да, может, сто процентов. Но если что-то начнется в Израиле – не факт, что другие страны придут на помощь...

Но очень важно на сегодняшний день разделять государство от общества. И та критика со стороны украинцев, что Израиль “недостаточно помогает” или "недостаточно активен", – ее слышат с двух сторон.

Очень важно, чтобы украинская пресса писала о том, что происходит в Израиле, о той помощи, которая идет отсюда. Потому что помощь не заключается только в касках и бронежилетах. Мы этого хотим, мы этого просим. Но именно израильское общество сегодня очень много помогает Украине.

Израильтяне собирают помощь украинцам (фото: facebook.com/IFofU)