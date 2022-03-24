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Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України

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Ізраїль, Четвер 24 березня 2022 09:00
Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України Анна Жарова разом з тисячами ізраїльтян допомагає українцям (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Чому Ізраїль не допомагає Україні боротися з російськими окупантами? Саме такий наратив сьогодні можна все частіше чути в дискусіях українців.

Чи обґрунтовані ці претензії? Багато хто вважає, що почасти – так. Особливо після посилення візових правил в момент, коли українці шукають захисту за межами своєї країни, рятуючись від розпочатої Росією війни.

Як і чим ізраїльтяни сьогодні допомагають українцям? Чи слід нам розраховувати на військову допомогу від Ізраїлю? Чи допоможе Україні єврейське походження Зеленського?

Про це та інше в інтерв'ю РБК-Україна розповіла одна із засновниць громадської організації "Ізраїльські друзі України" та СЕО Ізраїльсько-Українського альянсу Анна Жарова.

Анна народилася і виросла в Херсоні, але вже більше 20 років живе в Ізраїлі. З першого дня війни Росії проти України вона кинула всі сили на допомогу громадянам рідної країни і на те, щоб правду про вторгнення і звірства, що коять окупанти, дізналися якомога більше людей.

Анна, яка зараз ситуація з українськими біженцями в Ізраїлі? Адже МВС вашої держави не сильно горить бажанням пускати в країну рятуються від війни людей...

– На даний момент у нас немає загальної картини – скільки дійсно біженців приїхало в Ізраїль. Наприклад, коли міністр МВС нещодавно озвучувала цифри, то до "біженців" зарахувала в тому числі 13 тисяч іноземних робітників, які в Ізраїлі перебувають роками, і ще якась кількість людей, які приїхали сюди як дружини, родичі, і теж залишилися...

Ну, ось за даними українського консульства, Ізраїль з початку війни пустив вісім тисяч українських біженців...

...що теж чимала цифра з урахуванням географічної розташованості. Як думаєте, чому так багато українців прагнуть потрапити до Ізраїлю?

– І люди продовжують прибувати... Адже насправді у багатьох ізраїльтян в Україні є друзі, близькі, колеги яким вони намагаються допомогти, вивезти їх із зони бойових дій. Тому і сьогодні пишуться сотні і тисячі звернень до ізраїльської влади з проханням дозволити в'їзд громадянам України.

Днями до мене звернулися ізраїльтяни, які жили в Україні довгий час. Вони повернулися в Ізраїль і хочуть привезти сюди жінку, яка виховує їхніх дітей. Але МВС їм відмовляє через те, що вона українка...

Тобто, справа не в тому, що українці прямо "прагнуть потрапити в Ізраїль". Просто в Ізраїлі є багато людей, які готові приймати і допомагати. Хоча держава і ставить при цьому всілякі фільтри і не дозволяє це робити...

Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України

Народ Ізраїлю підтримує Україну (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

А як з початком війни в Україні змінилася ситуація, наприклад, з репатріантами?

– Репатріантам влада активно допомагають. З ними простіше. Я вам повинна сказати, що за цифрами, які озвучують зараз, в Ізраїлі найближчим часом очікують близько 20 тисяч репатріантів з України і близько 80 тисяч – з Росії.

Кажуть, що за останні три тижні було подано плюс-мінус шість тисяч заявок на репатріацію. Що теж багато...

– Так.

Українці і росіяни в Ізраїлі не конфліктують?

– Бувають окремі випадки, є спроби провокацій. Але не можна сказати, що присутня якась тенденція.

Повинна сказати, що на ті акції, які ми організовуємо на підтримку України, зокрема, в Тель-Авіві, приходять багато вихідців з Росії – людей, яких ми знаємо, з якими спілкуємося, тих, хто не хоче стояти осторонь.

У нашому волонтерському русі теж чимало саме вихідців з РФ, які прийшли і сказали: "Ми хочемо допомагати". І ми не перевіряємо їх – хто "росіянин", хто "українець". Всі, хто хоче допомагати, приходить і це робить.

Але так – в Ізраїлі все ще дуже сильне проросійське лобі. І навіть траплялося, що коли в перші дні війни різні міста підсвічували свої мерії або інші заклади кольорами українського прапора, то кілька мерій разом з українським "малювали" і російський прапор. Природно, люди тут же скаржилися і триколори прибирали...

Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України

Ізраїльтяни засуджують рішення Путіна про вторгнення в Україну (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

А що щодо російської пропаганди в Ізраїлі?

– Звичайно, є фейки. Вони поширюються в мас-медіа, але ми з ними успішно боремося і нівелюємо в максимально стислі терміни. Один з найбільш "популярних" фейків зараз про те, що сюди "понаїхало багато українських емігрантів, вони не хочуть говорити російською, пишуть антисемітські всякі написи на машинах". І це теж частина боротьби проросійської.

Було кілька спроб вивести людей на "антимайдани", але це виглядало все дуже недолуго – близько 70 осіб на тлі 20-тисячних акцій на підтримку України.

Як написав журналіст Шимон Бріман, "Росія в Ізраїлі програла "російську вулицю" і увагу ізраїльського суспільства".

Дійсно, сьогодні ізраїльське суспільство абсолютно підтримує Україну і допомагає українцям. І це важливо: від шкіл, де збирається допомога, муніципалітетів, різних держструктур, які на своїх сайтах публікують в кольорах прапора інформацію і слова підтримки, до бізнесу, який оплачує літаки з гуманітарною допомогою. Тобто, все це робиться суспільством – людьми.

Зрозуміло, що на державному рівні ведуться свої переговори і "бої" за якісь свої політичні інтереси. Частково ми це розуміємо. Але громадянське суспільство абсолютно підтримує Україну і дуже багато допомоги відправляє…

Ізраїльтяни єдині в пориві допомогти українцям (фото: (фото: facebook.com/IFofU)

Але чому ізраїльська влада займає позицію, м'яко кажучи, протилежну до суспільної?

– Дуже багато політичних діячів аргументують позицію держави так: Ізраїль завжди у своїх воїнах був один, тому не може ставити на чолі кута інтереси іншої країни. Якщо говорити саме про військову допомогу – у нас теж проблематичні сусіди. Тут і ХАМАС, і "Хізбалла", і Ліван з Сирією, де та ж Росія представлена дуже масштабно... Тому при всьому бажанні вибрати тільки одну сторону в російсько-українській війні Ізраїль не може собі дозволити...

Якщо ви запитаєте особисто мою думку, як громадянки Ізраїлю, у якої тут сім'я... Ізраїль може робити більше. Але це моя думка як громадського діяча, як людини, у якої в Україні дуже багато близьких людей. Тому я переверну гори, щоб допомогти врятувати їх.

Але на рівні геополітичному, держава Ізраїль намагається дотримуватися своїх інтересів.

Хоча з приводу біженців – це неприпустима ситуація! Критика МВС йде на всіх рівнях і навіть у парламенті багато політиків незадоволені таким ставленням до українців, які рятуються від війни. Щодо санкцій – те саме. Крім того, Ізраїль може, наприклад, закрити російські телеканали, привести сюди поранених дітей... 100 дітей взяти на лікування можна ж!

Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України

Ізраїльське суспільство солідарне з народом України (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

У своєму зверненні до Кнесету Володимир Зеленський порівняв геноцид українців з Голокостом, чим обурив деяких політиків, які звинуватили президента України в "невдячності". Як вважаєте, слова Зеленського "перегин"?

– Це дуже болюча тема для єврейського народу... І хоча ті звірства, які творить російська армія, ми називаємо геноцидом, євреям важко прийняти порівняння з Голокостом, тому що саме на території України було знищено найбільшу кількість євреїв і цього не прибрати з історії.

Ізраїль як країна ось уже понад 70 років бореться за своє право на існування. Якщо президент України хотів достукатися до сердець ізраїльтян, то говорити про боротьбу за незалежність було б більш вірним посилом.

Тобто, його звернення вийшло "в молоко"?

– Щоб привернути увагу ізраїльської громадськості (мова не про вихідців з СРСР, які і так визначилися – вони з Україною чи з Путіним, а про тих корінних жителів, які не в курсі історії відносин України і РФ), українській владі потрібно йти не в ізраїльський уряд, потрібно йти до суспільства. Тому що в Ізраїлі, як і в іншій нормальній демократичній країні, суспільство диктує уряду адженду – "порядок денний": активісти, ЗМІ, третій сектор – ті, хто впливає на порядок денний.

Зрозуміло, що Україна воює, Україні потрібна допомога... Її потрібно просити! І ми тут для того, щоб максимально на це впливати. Не тільки наша організація "Ізраїльські друзі України", а й Ізраїльсько-Український альянс, громадський рух "Ізраїльтяни за Україну" і багато-багато інших...

В цілому промова Зеленського, безумовно, вплинула на всіх. Але для тих, хто нейтральний, або тих, чию увагу потрібно було привернути, вона не спрацювала...

Я вважаю, що промовою на площі Габіма в центрі Тель-Авіва перед тисячами людей (прийшло в рази більше, ніж ми навіть розраховували) Зеленський міг завоювати всі серця присутніх... Але він цього не зробив, у нього не вийшло...

Ізраїльтяни масово виходять на акції на підтримку України (фото: facebook.com/anna.zharova.56)

Шалом Богуславський написав нещодавно: "Виявляється, після 74 років єврейської незалежності єдиний єврейський лідер, який демонструє чесність, стоїть на чолі України". Як в Ізраїлі ставляться особисто до Зеленського? Його вважають "своїм"?

– Хороше запитання... Але я не знаю, як відповісти... На мій суб'єктивний погляд – ні. Все-таки про його єврейство тут не говорять, ця тема не обговорюється. Я не знаю, чи впливає це на більшу симпатію до нього.

Але точно можу пояснити цю готовність ізраїльського суспільства максимально допомагати Україні.

Після Євромайдану була виконана дуже серйозна робота: і посольством, і різними некомерційними організаціями. Проводилася величезна кількість конференцій, форумів, візитів... 30% ізраїльського HiTech – це хлопці і дівчата з України. Тобто, кількість особистих близьких зв'язків, які були зав'язані за ці вісім років на всіх рівнях, неймовірна! Тому війна в Україні ізраїльтянами сприймається дуже близько і болісно.

На ваш погляд, чи може Україна розраховувати в найближчому майбутньому на військову допомогу від Ізраїлю?

– Думаю, що ні. Ізраїль, як і інші країни сьогодні, хоч і допомагає, але все ж у пріоритеті – своя безпека. Але звинувачувати тільки за це їх не можна. Чи може Ізраїль зробити більше? Так, може, сто відсотків. Але якщо щось почнеться в Ізраїлі – не факт, що інші країни прийдуть на допомогу...

Але дуже важливо на сьогоднішній день розділяти державу від суспільства. І та критика з боку українців, що Ізраїль "недостатньо допомагає" або "недостатньо активний", – її чують з двох сторін.

Дуже важливо, щоб українська преса писала про те, що відбувається в Ізраїлі, про ту допомогу, яка йде звідси. Тому що допомога не полягає тільки в касках і бронежилетах. Ми цього хочемо, ми цього просимо. Але саме ізраїльське суспільство сьогодні дуже багато допомагає Україні.

Волонтерка з Ізраїлю Анна Жарова: Наша країна може робити більше для України

Ізраїльтяни збирають допомогу українцям (фото: facebook.com/IFofU)

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