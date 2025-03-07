Волосся - не зуби, відросте: 8 актрис, які поголилися налисо заради ролі у кіно

Флоренс П’ю

Флоренс П’ю зробила коротку стрижку перед тим, як повністю збрити волосся для фільму "Час жити", де вона зіграла Альмута - шеф-кухарку, у якої діагностували рак яєчників третьої стадії. І хоча на червоній доріжці вона жартувала з цього приводу, її здивували деякі особисті наслідки такого рішення.

"Гоління було справді дивним. Моя голова була настільки чутливою, і так багато людей намагалися доторкнутися до неї, що це відчувалося дуже дивно", - зізналася вона британському Vogue. Кадр з фільму "Час жити"

Попри це, П’ю не шкодує про свій вибір.

"Для будь-якого актора, який бере на себе таку роль, дуже важливо, щоб глядач бачив її голову і спостерігав за процесом гоління - це завжди було очевидним рішенням. Ти маєш честь зробити щось із собою, що повністю підтримує персонажа", - зізналася вона

Джої Кінг

Джої Кінг тричі голила голову заради ролей у кіно. Вона збривала волосся для стрічок "Акт", "Темний лицар" та "Якби я був тут" і жодного разу не сумнівалася у своєму рішенні. Кадр з серіалу "Удавання"

"Я вважаю, що кожна жінка повинна хоча б раз у житті поголити голову. Я ніколи не почувалася більш вільною та впевненою у своїй красі. Я не могла сховатися за волоссям", - розповідала Кінг Allure у 2022 році.

Вона також додала, що "безумовно зробила б це знову".

Анна-Софія Робб

Анна-Софія Робб вже мала досвід гоління голови для фільму "Очікування" (2020), але, коли прийшов час повторити це для ролі Саммер МакБрідж у серіалі Netflix "Хребет повстанців", їй знадобилася підтримка. Кадр з фільму "Очікування"

"Так, я подзвонила Джої Кінг перед тим, як збрити волосся. Я запитала: 'Дівчинко, ти робила це кілька разів. Чи варто мені це робити?' І вона відповіла: 'Так!'", - розповіла зірка The Hollywood Reporter.

Енн Гетевей

Роль Енн Гетевей у фільмі "Знедолені" була настільки емоційною, що принесла їй перший "Оскар" у 2013 році. Однією з найзворушливіших сцен стала та, де її героїня, Фантіна, змушена продати своє волосся, щоб прогодувати дитину - і Гетевей дійсно пожертвувала волоссям заради ролі.

"Я не очікувала, що це буде такою великою подією. Це була моя ідея, адже це те, що робить персонаж", - зізналася акторка. Кадр з фільму "Знедолені"

Однак у день зйомок вона відчула справжній шок: "Я зрозуміла, що не зможу це повернути, і це мене безутішно засмутило".

Проте, коли її стрижка перетворилася з повністю голеної голови на стильний піксі, вона почала отримувати задоволення.

Мейсі Вільямс

Мейсі Вільямс не вагаючись відмовилася від волосся для ролі Кетрін Діор у серіалі Apple TV+ "Новий образ". Для акторки цей процес мав глибший сенс - вона уявляла, що її героїня переживала схоже випробування, коли була в’язнем нацистів.

"Я вже зробила коротку стрижку, тому більша частина волосся зникла ще до моменту гоління", - сказала Вільямс Variety. Кадр з серіалу "Новий образ"

"Жінкам у концтаборах голили голови. Ми озираємося назад і розуміємо, наскільки це було принизливо, але серед усього жахіття, яке вони пережили, це, мабуть, було одним із найлегших моментів", - додала вона.

Наталі Портман

Сьогодні Наталі Портман має середню довжину волосся, але вразила всіх, коли повністю збривала його для ролі у фільмі "V означає Вендетта". З того часу вона неодноразово змінювала зачіски, експериментуючи з піксі, бобом та локонами. Кадр з фільму "V означає Вендетта"

Шарліз Терон

Шарліз Терон не боїться кардинальних змін заради ролей, тому поголити голову для фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" було її власною ідеєю. "Шалений Макс: Дорога гніву"

"Я подумала: "А що, як ми просто збріємо волосся?", - розповіла акторка Entertainment Weekly.

Демі Мур

Знаменита стрижка Демі Мур у "Солдат Джейн" була не просто стилізацією - акторка дійсно зголила голову заради ролі.

Проте сьогодні вона не готова повторити такий експеримент. Кадр з фільму "Солдат Джейн"

"Я вже доросла і знаю, що мені нема чого доводити. Якщо режисерам потрібно, щоб у мене була інша зачіска, вони можуть дати мені перуку", - сказала вона журналу People.

"До того ж зараз я вже не так впевнена, що моє волосся відросте так, як раніше!", - жартує акторка.

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