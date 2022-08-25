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Волонтеры собирают на пикап для батальона ВСУ "Реванш": как помочь бойцам

Коллаж РБК-Украина: объявлен сбор средств на внедорожник для военных ВСУ на передовой
Автор: Владимир Костырин

Украинцев просят помочь собрать средства на покупку внедорожника для батальона ВСУ "Реванш", которые сражаются на фронте с российскими захватчиками.

Куда пересылать деньги на пикап для украинских воинов на передовой - читайте в материале ниже.

Стоимость нужного внедорожника для бойцов составляет 8 тысяч долларов (более 325 тысяч гривен), из которых уже удалось собрать 1 тысячу долларов. Волонтеры просят помочь собрать на пикап для батальона "Реванш" - потому что "без него никак".

"Бойцы батальона "Реванш" воюют на южном и восточном направлениях фронта, где скоро будет еще горячее. Находившиеся в распоряжении воинов машины вышли из строя, а без автомобиля невозможно быстро добраться до нужных мест и перевезти необходимое оборудование", - рассказала журналистка и волонтер Екатерина Колонович, которая занимается сбором средств.

Она добавила, что с соответствующей просьбой к ней обратился боец ​​батальона с позывным Львов.

"Он - бывший ученик моей учительницы истории, с которой мы волонтерим вместе. Сейчас друг Львов служит в батальоне "Реванш"", - добавила Екатерина.

Волонтер имеет успешную историю сбора и покупки дронов Mavic 3, а также комплектующих к ним, для 3-го батальона УДА. Также она оформила в налоговой волонтерскую карточку для сбора.

Бойцы батальона ВСУ "Реванш" (фото: facebook.com/battalonR)

Реквизиты для перечисления средств на пикап

  • Карта Моно: 5375411505235312
  • PayPal: kolonovych@gmail.com
  • Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/AeCYUiizYS

"Спасибо за каждый вклад! Все будет Украина", - подчеркивают волонтеры.

Военные батальона "Реванш" нуждаются в пикапе для перевозки необходимого оборудования на фронте (фото: facebook.com/battalonR)

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Дмитрий Комаров пустил "с молотка" свой спорткар Сhrysler Сrossfire и показал, что удалось купить для ВСУ.

А также мы писали перед этим, что новому подразделению ВСУ на горячем направлении нужна помощь, и был объявлен сбор средств.

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