Волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ "Реванш": як допомогти бійцям

Українців просять допомогти зібрати кошти на покупку позашляховика для батальйону ЗСУ "Реванш", які б'ються на фронті з російськими загарбниками.
Куди пересилати гроші на пікап для українських воїнів на передовій - читайте в матеріалі нижче.
Вартість потрібного позашляховика для бійців становить 8 тисяч доларів (понад 325 тисяч гривень), з яких вже вдалося зібрати 1 тисячу доларів. Волонтери просять допомогти зібрати на пікап для батальйону "Реванш" - адже "без нього ніяк".
"Бійці батальйону "Реванш" воюють на південному та східному напрямках фронту, де скоро буде ще гарячіше. Машини, що були у розпорядженні воїнів вийшли з ладу, а без автівки неможливо швидко дістатися до потрібних місць та перевезти необхідне обладнання", - розповіла журналістка та волонтерка Катерина Колонович, яка займається збором коштів.
Вона додала, що з відповідним проханням до неї звернувся боєць батальйону з позивним Львов.
"Він - колишній учень моєї вчительки історії, з якою ми волонтеримо разом. Зараз друже Львов служить у батальоні "Реванш"", - додала Катерина.
Волонтерка має успішну історію збору та купівлі дронів Mavic 3, а також комплектуючих до них, для 3-го батальйону УДА. Також вона оформила в податковій волонтерську картку для збору.
Бійці батальйону ЗСУ "Реванш" (фото: facebook.com/battalonR)
"Дякуємо за кожен внесок! Все буде Україна", - наголошують волонтери.
Військові батальйону "Реванш" потребують пікапа для перевезення необхідного обладнання на фронті (фото: facebook.com/battalonR)
Раніше повідомлялося, що відомий телеведучий Дмитро Комаров пустив "з молотка" свій спорткар Сhrysler Сrossfire і показав, що вдалося купити для ЗСУ.
А також ми писали перед цим, що новому підрозділу ЗСУ на гарячому напрямку потрібна допомога, і було оголошено збір коштів.