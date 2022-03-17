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Волонтеры просят срочно поддержать сбор: этот аппарат может спасти жизни

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 20:12
Волонтеры просят срочно поддержать сбор: этот аппарат может спасти жизни Фото: Волонтеры организовали срочный сбор на нужды госпиталя (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова организовала срочный сбор на дефибриллятор с кардиостимулятором, который может спасти жизни в госпитале.

Об этом Юсупова написала на своей странице в Facebook.

"Очень срочно! Война, бомбежки, тяжелые бои, много раненых! В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором. Простыми словами – аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Юсупова.

Она объяснила, что начальная цена такого аппарата 220 тысяч гривен. Но со скидкой сейчас его можно приобрести за 185 тысяч гривен.

"Прошу помочь, каждая гривна, это помощь и это путь к спасению человека", - добавила волонтер.

Она разместила номера карт, на которые можно переводить средства.

5375414102047676 Монобанк

UA613220010000026203302229154

Евро - UA433220010000026204326548605

5375411502657732 Монобанк

Доллар - UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из других стран Paypal [email protected]

Напомним, ранее мы сообщали о том, что волонтер Наталья Юсупова начала сбор средств на многие потребности армии, а также для раненых, которые находятся в госпиталях.

А также рассказывали все варианты оказания помощи ВСУ и перечислили все волонтерские организации, которые занимаются сбором средств на нужды украинской армии.

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волонтер нужна помошь
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