Волонтеры просят срочно поддержать сбор: этот аппарат может спасти жизни

Волонтер Наталья Юсупова организовала срочный сбор на дефибриллятор с кардиостимулятором, который может спасти жизни в госпитале.

Об этом Юсупова написала на своей странице в Facebook.

"Очень срочно! Война, бомбежки, тяжелые бои, много раненых! В госпиталь нужен дефибриллятор с кардиостимулятором. Простыми словами – аппарат, который заводит сердце после остановки", - написала Юсупова.

Она объяснила, что начальная цена такого аппарата 220 тысяч гривен. Но со скидкой сейчас его можно приобрести за 185 тысяч гривен.

"Прошу помочь, каждая гривна, это помощь и это путь к спасению человека", - добавила волонтер.

Она разместила номера карт, на которые можно переводить средства.

5375414102047676 Монобанк



UA613220010000026203302229154



Евро - UA433220010000026204326548605



5375411502657732 Монобанк



Доллар - UA613220010000026203302229154



5437590090303159 Райфазен банк.



iBAN UA743229040000000002620836342.



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