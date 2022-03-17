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Волонтери просять терміново підтримати збір: цей апарат може врятувати життя

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Четвер 17 березня 2022 20:12
Волонтери просять терміново підтримати збір: цей апарат може врятувати життя Фото: волонтери організували терміновий збір на потреби госпіталю (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова організувала терміновий збір на дефібрилятор з кардіостимулятором, який може врятувати життя в госпіталі.

Про це Юсупова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже терміново! Війна, бомбардування, важкі бої, багато поранених! У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором. Простими словами - апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Юсупова.

Вона пояснила, що початкова ціна такого апарату 220 тисяч гривень. Але зі знижкою зараз його можна придбати за 185 тисяч гривень.

"Прошу допомогти, кожна гривня, це допомога і це шлях до порятунку людини", - додала волонтер.

Вона розмістила номери карток, на які можна переказувати кошти.

5375414102047676 Монобанк

UA613220010000026203302229154

Євро-UA433220010000026204326548605

5375411502657732 Монобанк

Долар-UA613220010000026203302229154

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переклад з інших країн Paypal [email protected]

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що волонтер Наталія Юсупова почала збір коштів на багато потреб армії, а також для поранених, які перебувають у госпіталях.

А також розповідали всі варіанти надання допомоги ЗСУ і перерахували всі волонтерські організації, які займаються збором коштів на потреби української армії.

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