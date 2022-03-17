Волонтери просять терміново підтримати збір: цей апарат може врятувати життя
Волонтер Наталія Юсупова організувала терміновий збір на дефібрилятор з кардіостимулятором, який може врятувати життя в госпіталі.
Про це Юсупова написала на своїй сторінці в Facebook.
"Дуже терміново! Війна, бомбардування, важкі бої, багато поранених! У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором. Простими словами - апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Юсупова.
Вона пояснила, що початкова ціна такого апарату 220 тисяч гривень. Але зі знижкою зараз його можна придбати за 185 тисяч гривень.
"Прошу допомогти, кожна гривня, це допомога і це шлях до порятунку людини", - додала волонтер.
Вона розмістила номери карток, на які можна переказувати кошти.
5375414102047676 Монобанк
UA613220010000026203302229154
Євро-UA433220010000026204326548605
5375411502657732 Монобанк
Долар-UA613220010000026203302229154
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Переклад з інших країн Paypal [email protected]
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що волонтер Наталія Юсупова почала збір коштів на багато потреб армії, а також для поранених, які перебувають у госпіталях.
А також розповідали всі варіанти надання допомоги ЗСУ і перерахували всі волонтерські організації, які займаються збором коштів на потреби української армії.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!