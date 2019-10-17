Волонтеры называли своим Сыночком: на фронте погиб молодой морпех из Луганска (фото)

Морпех Степан Криль погиб на Донбассе (Фото: коллаж РБК-Украина)

Степан Криль родом из Луганска четыре года защищал Украину от оккупантов

На Донбассе в районе проведения ООС погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Степан Криль. Старший матрос отправился на фронт в 2015 году, и вечером 16 октября на передовой в Донецкой области вследствие вражеского обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью. Об этом передали на Facebook-странице 36 ОБрМП.

Морпех родом из Луганской области был сиротой. Волонтеры оказывали парню помощь и называли сыночком. Погибшая при обстреле оккупантами санитарного автомобиля 1 июля военный медик Ирина Шевченко "следила за ним, как за дитем", рассказала Наталья Бреус.

Морпех Степан Криль (Фото с Facebook-страницы Натальи Бреус)

"Ребята, у нас снова горе... Степа, наш Степан Бойка... Парень с Луганска, которого мы с вами называли Сыночком... Сирота из Луганска. Тогда в 2015 мы его одевали и обували всем миром. Размер ноги и рост не позволял форму подобрать, да и форму ребятам тогда выдавали непонятно как... Ирина Шевченко за ним, как за дитем следила. Вот теперь они вместе... Прощай, Степушка, добрейшей души человек..." - говорится в публикации волонтера в Facebook.

Морпех Степан Криль (Фото с Facebook-страницы Натальи Бреус)

Напомним, что Ирину Шевченко многие военные называли Мамой - она была настоящим боевым побратимом для морских пехотинцев, для волонтеров и журналистов. У 48-летнего Ангела не в белом халате кроме младшей сестры не осталось родных.

Медик Ирина Шевченко, погибшая на Донбассе 1 июля (фото из соцсетей)

"Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда побратим", - написали в 36 ОБрМП.

Морпех Степан Криль (Фото из соцсети)

Пользователи сети скорбят о погибшем защитнике и высказывают слова благодарности за отвагу и мужество, с каким молодой воин на фронте защищал Украину от оккупантов.

Низкий тебе поклон. Царство Небесное;

Вечная память тебе Степочка, мы не забудем...

Очень тяжело воспринимать такие тяжелые вести! Примите наши глубокие человеческие сочувствия родные, близкие, побратимы! Вечная память!

Склоняю голову в скорби. Спасибо;

Царство небесное тебе, друг;

Вечная память герою воину...

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