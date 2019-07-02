Она навсегда останется Мамой: близкие люди вспоминают погибшую на Донбассе Ирину Шевченко

Коллаж (РБК-Украина)

У Ирины практически не осталось родственников

Погибшая в результате обстрела машины на Донбассе Ирина Шевченко чувствовала, что уже не вернется домой. Она говорила, что это ее последняя ротация. Об этом рассказала ее подруга Наталья Бреус в интервью "Фактам".

"Ирочка знала, предчувствовала свою смерть. Она сказала мне: "Наташа, это моя последняя ротация. Я домой уже не вернусь". И все равно поехала на фронт. Она болела, у нее был сахарный диабет, но все равно все время была на передовой, просто не могла бросить своих пацанов и сидеть дома. А теперь вот ее везут домой в гробу… ", - вспоминает Наталья.

3 июля в Херсоне проведут в последний путь 48-летнюю Ирину Шевченко, которая отдала свою жизнь за Украину.

"Машина с телом Иринки будет выезжать из Мариуполя поздно ночью со вторника на среду. 3 июля в семь утра будем на коленях встречать колонну с телом Иры (язык не поворачивается назвать ее "грузом 200") на Цюрупинском мосту. С 6:00 до 6:30 всех желающих заберут автобусом возле здания обладминистрации, отвезут к мосту, а потом привезут обратно. Прощание состоится возле Дома культуры текстильщиков (ДКТ) с 11:00 до 13:00, здесь же будет отпевание. Потом мы поедем на кладбище геологов, Иру похоронят там на Алее Героев. В 15:30 в обладминистрации будет поминальный обед", - рассказала Бреус.

До войны Ирина работала продавцом в разных местах. После аннексии Крыма пошла на медицинские курсы, и когда ей предложили работу по контракту на фронте - не сомневаясь согласилась.

Фото: Погибшая медик Ирина Шевченко (фото из соцсетей)

"Она была и навсегда останется Мамой, сестрой, подругой, настоящим боевым побратимом для всех морских пехотинцев, для волонтеров, для нас, журналистов. Всегда в самом пекле, спасая жизнь ребят… Ангел не в белом халате. Всегда для ВСЕХ находилось доброе слово, вкуснейшие блинчики, сварганенные за 5 минут, ароматный грибной соус… В разрушенном орками селе у Ирочки был островок мира — палисадник с благоухающими в мае ландышами", - написала о медике на странице в соцсети журналист Алина Комарова.

У Ирины кроме младшей сестры не осталось родных. Ее родители давно умерли.

Как ранее мы писали, в результате обстрела Хаммера на Донбассе также погиб Сергей Майборода, еще один врач получил ранения.