Волонтери називали своїм Синочком: на фронті загинув молодий морпіх з Луганська (фото)

Морпіх Степан Кріль загинув на Донбасі (Фото: колаж РБК-Україна)

Степан Кріль родом з Луганська чотири роки захищав Україну від окупантів

На Донбасі в районі проведення ООС погиб військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Степан Кріль. Старший матрос вирушив на фронт у 2015 році, і увечері 16 жовтня на передовій у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, не сумісні з життям. Про це передали на Facebook-сторінці 36 ОБрМП.

Морпіх родом з Луганській області був сиротою. Волонтери надавали хлопцеві допомогу і називали синочком. Загибла при обстрілі окупантами санітарного автомобіля 1 липня військовий медик Ірина Шевченко "стежила за ним, як за дитиною", - розповіла Наталія Бреус.

Морпіх Степан Кріль (Фото з Facebook-сторінки Наталії Бреус)

"Хлопці, у нас знову горе... Стьопа, наш Степан Бойка... Хлопець з Луганська, якого ми з вами називали Синочком... Сирота з Луганська. Тоді у 2015 ми його вдягали і взували всім світом. Розмір ноги і зріст не дозволяв підібрати форму, так і форму хлопцям тоді видавали незрозуміло як... Ірина Шевченко за ним, як за дитиною стежила. Ось тепер вони разом... Прощавай, Степанку, доброї душі людина..." - йдеться у публікації волонтерки в Facebook.

Морпіх Степан Кріль (Фото з Facebook-сторінки Наталії Бреус)

Нагадаємо, що Ірину Шевченко багато хто з військових називали Мамою - вона була справжнім бойовим побратимом для морських піхотинців, для волонтерів та журналістів. У 48-річного Ангела не в білому халаті крім молодшої сестри не залишилося рідних.

Медик Ірина Шевченко, яка загинула на Донбасі 1 липня (фото з соцмереж)

"Спочивай з Богом брате-морпіху. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", - написали у 36 ОБрМП.

Морпіх Степан Кріль (Фото з соцмережі)

Користувачі мережі сумують за загиблим захисником і висловлюють слова вдячності за відвагу і мужність, з яким молодий воїн на фронті захищав Україну від окупантів.

Низький тобі уклін. Царство Небесне;

Вічна пам'ять тобі Стьопочка, ми не забудемо...

Дуже важко сприймати такі тяжкі вісті! Прийміть наші глибокі людські співчуття рідні, близькі, побратими! Вічна пам'ять!

Схиляю голову в скорботі. Спасибі;

Царство небесне тобі, друже;

Вічна пам'ять герою воїну...

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