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Погиб от пули снайпера: на Донбассе отдал жизнь за Украину военный

STYLERВойна    16.10.2019 - 22:15
Погиб от пули снайпера: на Донбассе отдал жизнь за Украину военный
Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный

На Донбассе 15 октября погиб от снайперской пули украинский военный Юрий Владимирович Громович. Об этом печальном известии сообщает Цензор.нет. Известно, что погибший воин был родом из Харькова и родился в 1983 году.

Пуля попала в героя в районе Авдеевки. Он служил в 92-й отдельной механизированной бригаде.

О дате и времени прощания будет сообщено в ближайшее время.

Погиб от пули снайпера: на Донбассе отдал жизнь за Украину военныйНа Донбассе погиб Юрий Громович (censor.net.ua)

Напомним, что на Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода Иван Дейкун. Его жизнь забрали вражеские пули, которые были выпущены из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области.

Также мы сообщали, что 10 октября, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб старший матрос Юрий Волк. Он защищал суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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