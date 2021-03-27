Волонтер розкрив подробиці ворожої атаки під Шумами: "всьому є пояснення"

Обстріл з мінометів позицій ЗСУ на Донбасі поблизу Шумів, в результаті чого загинули четверо військових і ще двоє були поранені, здійснили бойовики так званого батальйону "Сомалі" 1-го армійського корпусу ЗС РФ Донецької області.

Про це розповів армійський волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко) у своєму Facebook .

За його словами, окупанти мали намір "помститися" українським військовим за великі втрати, яких зазнали в районі Горлівки.

"За свідченням очевидців - в обидві сторони працювало все. Та всьому є пояснення. Після величезних втрат у цьому районі, сєпари на позиції завели батальйон "Сомалі". Щоб типу помститися. Морпіхи в цей час виходили, "сомалійці" зас*али з ними конфліктувати та нишком їх випустили, без жодного пострілу", - пише волонтер.

Він зазначив, що бойовики планували завдавати удари по бійцях 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які вийшли на лінію оборони після того, як морпіхи 503-го батальйону ВМС ЗСУ вийшли по ротації.

"Їх розрахунок був на те, що бригада, яка змінить морпіхів, стане легкою здобиччю", - пояснив Серж Марко.

Також волонтер розповів, що після заходу нової бригади українських військових бойовики зробили спробу вилазки своєї диверсійно-розвідувальної групи, яку бійці ЗСУ розбили, що закінчилося "вивезенням чотирьох мертвих тіл, що валялися під посадкою, за допомогою СЦКК та ОБСЄ".

Крім того, після цього противник продовжував зазнавати втрат вже в позиційному протистоянні.

"Наплювавши на все, по позиціях ЗСУ просто ввалили мінометами і гранатометами, розбиваючи позиції. Нахабно, демонстративно. Помстилися типу", - написав він.