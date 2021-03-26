Стали известны имена героев, погибших сегодня на фронте (фото)
На Донбассе погибли четверо военных ВСУ в результате обстрела оккупантов позиций украинских бойцов вблизи Шумов в зоне проведения ООС 26 марта. Среди погибших - подполковник Сергей Коваль, который имел опыт участия в миротворческих миссиях.
Об этом передали в пресс-службе военной части А2641на странице в Facebook.
43-летний офицер служил в 143-м Центре разминирования, был выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института и всю жизнь посвятил армии.
"Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств", - рассказали в части.
Коваль до начала российской военной интервенции в Украину в 2014 году участвовал в миротворческих операциях. С начала боевых действий на Донбассе отправился на фронт, чтобы защищать страну от оккупантов. Получил немало наград.
"Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах. Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", - говорится в сообщении.
На Донбассе 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль (фото: facebook.com/deminingcenter2641)
Также сегодня на фронте погиб 47-летний боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич, рассказал глава Союза ветеранов АТО Калушского района Александр Соколовский в Facebook.
Украинский военный жил в Калуше под Ивано-Франковском, он родился 11 января 1974 года.
В декабре 2020-го Сергей Михайлович был награжден грамотой Кольского городского головы и медалью "За достоинство и патриотизм" по случаю 4-й годовщины создания 109-го отдельного горно-штурмового батальона.
Воин ВСУ Сергей Барнич (фото: facebook.com/oleksandr.sokolovskyi)
Имена еще двух других погибших сегодня под Шумами пока не разглашают. Также в результате обстрела 26 марта двое бойцов получили ранения.
Как передает "Новинарня", после 503-го батальона ВМС ВСУ на линию обороны под Горловкой зашла 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.
Журналист Юрий Бутусов рассказал в своем Facebook, что вражеский обстрел из минометов был в 13:45.
"После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в этой зоне. Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно осуществляет обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия", - подчеркивает он.
Как сообщалось, Зеленский попросил "нормандскую четверку" о помощи из-за обострения на Донбассе и гибели 26 марта четырех военных.