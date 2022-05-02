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Волонтер просит помощи на технику для ВСУ: срочный сбор средств

Нужна срочная помощь для покупки дрона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Десантному разведывательному батальону срочно необходимы деньги, чтобы купить дрон с дисплеем. Нужно собрать 130 тысяч гривен.

Об этом сообщила известный киевский волонтер Наталия Юсупова на Facebook.

"Очень прошу помощь десантному разводу батальона. Я никак не могу собрать деньги на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам там, где идут бои. У нас каждый день много погибших и раненых. Прошу поддержать и присоединиться к помощи Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller", - написала она.

Юсупова еще раз напомнила украинцам, что война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлениях Николаева, Харькова, Изюма, идут ожесточенные бои.

Реквизиты для помощи

4441111447002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод из-за границы Paypal

Нужно срочно собрать деньги на дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что активисты создали специальный сайт для отправки писем и рисунков нашим защитникам на фронте.

А также ранее мы публиковали контакты проверенных благотворительных фондов, которые помогают ВСУ.

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волонтер